Mercedes: Konzeptwechsel war vor den Testfahrten schon klar

Audio-Player laden

Mercedes wusste schon vor der Ankunft zu den Formel-1-Tests und dem ersten Rennen in Bahrain, dass man das Fahrzeugkonzept ändern muss. Der deutsche Automobilhersteller hatte einen schwierigen Start in die neue Saison, in der sich der neue W14 als nicht ebenbürtig mit dem dominierenden RB19 des Red Bull-Teams erwies.

Unmittelbar nach dem Qualifying zum Saisonauftakt in Bahrain erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass das Team bereits das Handtuch geworfen habe und an einem völlig neuen Konzept arbeitet.

Während seine Äußerungen nach nur einer einzigen Session einige zu der Annahme veranlassten, dass das Team überstürzt handele, hat sich inzwischen herausgestellt, dass Mercedes schon viele Wochen vorher wusste, dass man etwas anders machen muss.

Mercedes: Dringlichkeit nach erstem Rennen gestiegen

Andrew Shovlin, der leitende Renningenieur an der Strecke, verrät, dass Mercedes im Windkanal zu dem Schluss gekommen war, dass der W14 an seine Grenzen stößt, als man feststellte, dass die Verbesserungen nicht so leicht zu erreichen waren wie erhofft.

"Man kann sich die Entwicklungsraten im Windkanal ansehen, und bevor wir überhaupt in Bahrain waren, gab es Gespräche über größere [Konzept-]Abweichungen", erklärt Shovlin. "Das ist keine isolierte Betrachtung für die Entwicklung des diesjährigen Autos, sondern etwas, das wir in den vergangenen zehn Jahren gemacht haben."

"Wenn man nicht die nötigen Fortschritte erzielt, nimmt man eine größere Veränderung vor. Man erforscht einen anderen Bereich, und oft will man diesen freilegen. Das war schon vor Bahrain der Fall. Aber vielleicht ist die Dringlichkeit, diese Dinge auf die Strecke zu bringen, nach den ersten Rennen noch gestiegen."

Mercedes plant Seitenkastenveränderung, aber ...

Eine der größten Änderungen, die Mercedes in der Anfangsphase dieser Saison umsetzen will, ist eine Überarbeitung des Zero-Pod-Konzepts. Shovlin sagt jedoch, dass das Team auch andere Bereiche des Autos überarbeiten muss, wenn man die Leistung finden will, die es braucht, um Red Bull zu schlagen.

Auf die Frage, was Wolff mit einer Änderung des Konzepts gemeint habe, sagt Shovlin: "Vielleicht haben wir das Wort 'Konzept' im Sinne von 'Seitenkasten' übernommen. Dieses Auto ist eine Weiterentwicklung des Autos vom letzten Jahr, und vieles davon ist mit der Seitenaufprallstruktur verbunden. Wir denken jetzt über größere Veränderungen nach, denn es ist offensichtlich, dass wir damit nicht die Leistung erzielen, die wir uns wünschen."

"Allerdings gibt es auch andere Bereiche des Autos, die wir verbessern müssen. Es wäre ein großer Irrtum zu glauben, dass wir mit einem anders aussehenden Seitenkasten all diese Lücken schließen können", mahnt er.

"Die Realität sieht so aus, dass der größte Teil dieser Lücke in anderen Leistungsbereichen geschlossen werden muss. Wir haben im Moment viele Projekte, um die Leistung in den nächsten fünf Rennen zu verbessern."

Shovlin: Warum sich Hamilton mit dem W14 schwer tut

Neben der Arbeit am Gesamtkonzept steht Mercedes vor der Herausforderung, Lewis Hamilton besser mit dem Auto vertraut zu machen, da er mit der mangelnden Stabilität des Hecks zu kämpfen hat. Shovlin sagt, dass es viele Aspekte des W14 gibt, die sowohl für Hamilton als auch für George Russell verbessert werden müssen.

"Es gibt Dinge, bei denen das Auto keine Einstiegsstabilität bekommen hat, und das bedeutet, dass sie nicht wirklich das Vertrauen damit haben", sagt er. "Es kann ein bisschen schwierig sein, die Reifen zum Arbeiten zu bringen, und wir rutschen bei hohen Geschwindigkeiten zu viel herum."

"Wir nehmen von beiden Fahrern in jeder Sitzung Feedback entgegen, und das fließt in den Entwicklungsprozess ein. Und ich denke, wenn wir das Auto für Lewis verbessern, werden wir es auch für George verbessern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.