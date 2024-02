Mercedes kündigt erste größere Updates für Europasaison an

Kaum ist das neue Auto zum ersten Mal auf der Strecke, schon werden die ersten großen Updates angekündigt. Am Mittwoch hat das Mercedes-Formel-1-Team nach der ersten sieglosen Saison seit 2011 den neuen Mercedes W15 vorgestellt, der neben einer veränderten Lackierung auch technisch für Aufsehen gesorgt hat.

Im Fokus steht insbesondere der Frontflügel, denn der obere Flap ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Doch auch insgesamt gibt der W15 ein komplett neues Bild im Vergleich zu seinem Vorgänger ab.

Die Technik könnte aber schon zum siebten Rennen der Saison in Imola stark überarbeitet werden, so wie es Mercedes-Technikchef James Allison durchklingen lässt. Gefragt, wie das Team plant, den W15 im Jahresverlauf weiterzuentwickeln, sagt er: "Der größte Teil der Rundenzeit, die man mit einem Auto hinzugewinnen kann, kommt während der Saison von der Aerodynamik."

"Aber was genau wir in welchem Bereich finden, ist noch unbekannt. Die Aerodynamik-Abteilung plant zu diesem Zeitpunkt des Jahres eine ganze Menge an Arbeit in Frontflügel, Heckflügel, Unterboden, Bremstrommeln, Bremskanäle und die Karosserie zu stecken. Die hervorgebrachten Dinge könnten schon für die Europasaison einsatzbereit."

"Einige dieser Programme werden sich nicht verwirklichen lassen, aber das liegt in der Natur des Experimentierens", fügt Alisson hinzu. "Aber wenn man sich bei einer ausreichend großen Anzahl von Experimenten genug Mühe gibt, dann werden in dieser Zeitspanne auch genug davon erfolgreich sein, sodass wir bis zu unserer Rückkehr nach Europa ein anständiges Paket am Auto haben sollten."

