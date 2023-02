Mercedes-Launch: Live mit deutschem Kommentar schauen!

Audio-Player laden

Einen Tag nach der herausragenden Launch-Show des Ferrari-Teams in Maranello steigt am Mittwoch schon der nächste Höhepunkt der Formel-1-Preseason 2023: die Präsentation des neuen Mercedes F1 W14.

Wer den mit Spannung erwarteten Car-Launch von Mercedes nicht verpassen möchte, der sollte sich gleich eine Erinnerung für den Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de setzen. Denn dort gibt's den Event am Mittwoch in voller Länge zu sehen - und, anders als auf den offiziellen Kanälen, mit deutschsprachigem Kommentar.

Host Kevin Scheuren und Chefredakteur Christian Nimmervoll begrüßen echte Formel-1-Fans schon vor Beginn des eigentlichen Livestreams, um 9:45 Uhr, zum "Warm-up". Anschließend kommentieren sie die Präsentation und übersetzen die wichtigsten Interviews für alle Zuschauer, deren Englisch ein wenig eingerostet ist.

Für den Livestream wird erwartet, dass Mercedes das neue Auto zeigt und Interviews mit Teamchef Toto Wolff und den beiden Fahrern Lewis Hamilton und George Russell überträgt. Ob es weitere Überraschungen geben wird, das steht in den Sternen. Bei Ferrari war das am Dienstag eindeutig der Fall!

Anschließend stehen Fahrer und Teammanagement für die internationalen Medien auch in mehreren Zoom-Onlinecalls zur Verfügung. Die wichtigsten Aussagen aus diesen Presserunden gibt's dann am Mittwochabend in einem Follow-up-Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de zu sehen.

Daher den Kanal am besten jetzt gleich kostenlos abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, um kein neues Video über die Formel 1 2023 - zum Beispiel mit unseren Experten Marc Surer und Ralf Schumacher - zu verpassen!

Formel1.de auf YouTube hat alle bisherigen Car-Launches 2023 in Videoform aufbereitet. Die Präsentation von Red Bull in New York wurde auf dem Kanal ebenfalls live übertragen. Bei der gab's allerdings noch kein neues Auto zu sehen, sondern nur einen "Fake-RB19" mit neuer Lackierung.

Im gleichen Stil wie beim Re-Live der Red-Bull-Präsentation werden Scheuren und Nimmervoll auch am Mittwoch durch den Mercedes-Launch führen. Nicht immer nur ernst und voll konzentriert, sondern auch mal unterhaltend und mit Augenzwinkern ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.