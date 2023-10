Mercedes mit Update in Austin: Saisonendspurt wie schon 2022?

Mit dem Großen Preis der USA 2022 begann für Mercedes im Vorjahr ein wahrer Saisonendspurt. In Austin konnte man um den Sieg kämpfen, einen weiteren zweiten Platz in Mexiko einfahren und schließlich noch ein Rennen in Brasilien gewinnen, und dieses gleich noch als einen Doppelsieg verbuchen.

Einer der Gründe für die starke Mercedes-Form zum Ende der Saison 2022 war ein in Austin eingeführtes Update-Paket. Und auch in dieser Saison wird Mercedes mit einem neuen Unterboden das letzte größere Upgrade für den W14 am Circuit of the Americas bringen. Ein gutes Omen für ein erneut starkes Saisonende?

"Wir werden einen geänderten Unterboden mitbringen, unser letztes größeres Update, das wir in diesem Jahr auf der Strecke einsetzen werden", sagt Teamchef Toto Wolff, der den Ball gleichzeitig flach hält: "Das wird uns hoffentlich einen kleinen Vorteil bringen, aber was noch wichtiger ist, es ist ein weiterer Meilenstein bei der Festlegung unserer Entwicklungsrichtung für den W15."

"Der Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Wertung hat sich in den letzten Rennen verschärft. Wir werden die Köpfe unten behalten, weiterhin alles geben und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen, um unseren Vorsprung zu vergrößern."

Mercedes-Technikchef spottet: Das soll ein großes Update sein?

Und auch Mercedes-Technikchef James Allison ist bemüht, die Erwartungshaltung zu managen. Auf die Frage, ob das Team in Austin ein großes Update bringe, antwortet er: "Ein großes Upgrade? Wir bringen doch nur einen modifizierten Unterboden mit."

"Und hoffentlich bringt uns das ein bisschen Rundenzeit, das ist immer ein Vorteil. Aber es ist vor allem eine nützliche Sache, weil es ein Indikator dafür ist, ob wir auf dem richtigen Weg sind, aber in Bezug auf die Rundenzeit wird es gering sein. Nützlich, aber man sollte nicht erwarten, dass wir Max überholen können."

Liegt Austin Mercedes noch besser als Katar?

Doch nicht nur das Update ist Grund zur Annahme, dass es für Mercedes nun bergauf gehen könnte, denn bereits die Leistung in Katar macht das Team zuversichtlich, in den kommenden Rennen gegen die ärgsten Konkurrenten McLaren und Ferrari gut auszusehen.

"Wir haben erwartet, dass das Auto ziemlich gut funktioniert", sagt Andrew Shovlin, leitender Mercedes-Ingenieur an der Strecke, über die Leistung in Katar. "Wir hatten das Sprintrennen, um zu sehen, wie schnell das Auto ist, und das war definitiv ermutigend. Auch das Tempo im Freien Training war ebenfalls stark. Wir hatten ein gutes Gefühl dafür, dass das Auto gut funktionieren würde. Diese Strecke lag unserem Auto viel besser als Suzuka, dem vorherigen Rennen."

"Die Strecke hat viele langsame Kurven mit niedrigen Geschwindigkeiten, und in Katar waren wir bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr gut. Es ist schwierig, genau zu wissen aber unser Ziel ist es, dorthin zu fahren und hoffentlich um einen Podiumsplatz zu kämpfen."

Hamilton hofft: Vielleicht kommen wir näher an Max ran

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton fügt hinzu: "Es war eine Menge Arbeit in der Fabrik. Das ist unser letztes großes Upgrade und ich bin wirklich gespannt, wie es sich anfühlt. All die fantastischen Leute im Werk haben die ganze Saison über unglaublich hart gearbeitet."

"Hoffentlich bringt uns das ein wenig weiter und hilft uns, die richtige Richtung für das nächste Jahr einzuschlagen. Ich weiß nicht, an welchen Stellen der Strecke ich es spüren werde, aber hoffentlich ist es eine generelle Verbesserung und hoffentlich bringt es uns näher an den Mann [Max Verstappen], der vor uns liegt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.