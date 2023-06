Mercedes: Montreal liegt uns nicht so gut wie Barcelona

Toto Wolff geht davon aus, dass für Mercedes nach dem Doppelpodium in Barcelona beim Grand Prix von Kanada in Montreal ein schwierigeres Wochenende bevorstehen könnte: "Mit seinen langen Geraden und langsamen Kurven ist es keine Strecke, von der wir erwarten, dass sie unserem Auto so gut liegt wie Barcelona", sagt der Mercedes-Teamchef.

"Unabhängig davon, wie die wahre Pace unseres Autos an diesem Wochenende aussehen wird, werden wir versuchen, unser Ergebnis zu maximieren. Die Streckencharakteristik wird uns auch die Möglichkeit geben, weitere Erkenntnisse über den W14 zu gewinnen und damit unseren weiteren Entwicklungsweg zu unterstützen."

Mercedes hatte in Monte Carlo ein Update für den W14 eingeführt, mit neuen Seitenkästen, einer neuen Vorderradaufhängung und vor allem einem neuen Unterboden. Barcelona, anders als Monte Carlo eine klassische und repräsentativere Rennstrecke, war der erste Härtetest für das Paket. Und der wurde bestanden.

"Das Ergebnis in Spanien war eine wohlverdiente Belohnung für die Anstrengungen, die wir in Brackley und Brixworth unternommen haben, um unser Updatepaket auf die Strecke zu bringen. Wir waren mit der Performance zufrieden, und es wird uns eine neue Grundlage bieten, auf der wir aufbauen können", sagt Wolff.

Gleichzeitig warnt er: "Wir müssen unsere Erwartungen im Zaum halten. Es war eine Strecke, die unserem Auto gelegen hat, und wir sollten davon ausgehen, dass unsere direkten Konkurrenten in den nächsten Rennen stärker sein werden. Der Rückstand auf Red Bull ist groß, und es wird viel harte Arbeit erfordern, um ihn zu verringern. Dennoch sind wir bereit für die Herausforderung." (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen 2023 ohne Werbeunterbrechung live - exklusiv auf Sky!)

Der Circuit Gilles Villeneuve, auf dem am kommenden Wochenende gefahren wird, ist von der Papierform her keine Strecke, die dem W14 auf den Leib geschneidert ist. Allerdings lieferte Mercedes dort 2022 eine ordentliche Performance ab - wenn auch nach einem schwierigen Start in die Trainings.

Lewis Hamilton belegte im Rennen am Sonntag den dritten Platz, sieben Sekunden hinter Sieger Max Verstappen. Und George Russell wurde mit 12,3 Sekunden Rückstand Vierter. Es war eins der ersten Wochenenden der Formel-1-Saison 2022, bei dem Mercedes Fortschritte mit dem damals leidigen "Porpoising" verzeichnen konnte.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.