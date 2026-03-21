Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff

Formel 1
Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff

MotoGP-Paddock Inside: Brivio kritisiert MSEG für Probleme in Goiania, zu Recht?

MotoGP
Goiania
MotoGP-Paddock Inside: Brivio kritisiert MSEG für Probleme in Goiania, zu Recht?

Bezzecchi im Brasilien-Training 20.: Das steckt hinter seinem großen Rückstand

MotoGP
Goiania
Bezzecchi im Brasilien-Training 20.: Das steckt hinter seinem großen Rückstand

Toprak Razgatlioglu im Brasilien-Training in den Top 3: "Ich war selbst überrascht"

MotoGP
Goiania
Toprak Razgatlioglu im Brasilien-Training in den Top 3: "Ich war selbst überrascht"

MotoGP-Liveticker Brasilien: Bezzecchi in Q1! Einige Überraschungen am Freitag

MotoGP
Goiania
MotoGP-Liveticker Brasilien: Bezzecchi in Q1! Einige Überraschungen am Freitag

MotoGP-Training Goiania 2026: Zarco vor Marquez Schnellster, Razgatlioglu Dritter

MotoGP
Goiania
MotoGP-Training Goiania 2026: Zarco vor Marquez Schnellster, Razgatlioglu Dritter

Nach Alex Marquez auch Aldeguer vor Abschied: Wer fährt 2027 für Gresini?

MotoGP
Nach Alex Marquez auch Aldeguer vor Abschied: Wer fährt 2027 für Gresini?

Startaufstellung 12h Sebring 2026: Jack Aitken holt Pole für Cadillac

IMSA
12h Sebring
Startaufstellung 12h Sebring 2026: Jack Aitken holt Pole für Cadillac
Formel 1

Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff

Bradley Lord steigt bei Mercedes vom Teamrepräsentanten zum stellvertretenden Teamchef auf - An den Aufgaben von Toto Wolff ändert sich dadurch nichts

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff

Bradley Lord bekommt bei Mercedes eine neue Funktion

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Das Mercedes-Formel-1-Team hat bestätigt, dass Bradley Lord mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Teamchef aufsteigt. Laut eigenen Angaben formalisiert der Rennstall damit Verantwortlichkeiten, "die in den letzten Jahren organisch gewachsen sind."

Lord war zuvor bereits Teamrepräsentant und vertrat Teamchef Toto Wolff in dieser Funktion ohnehin bereits bei manchen Aufgaben. Wolff selbst erklärt: "Mit dem Wachstum unseres Teams und der Formel 1 haben sich der Umfang unserer Aktivitäten und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten auf Führungsebene erheblich vergrößert."

"Wir haben daher diese Gelegenheit genutzt, um eine Änderung umzusetzen, die in der Praxis bereits seit einiger Zeit effektiv funktioniert", so Wolff, der betont: "Während sich meine Rolle und meine Gesamtverantwortung kein bisschen ändern werden, wird Bradleys Arbeit als stellvertretender Teamchef die Leistungsfähigkeit unserer Führungsgruppe weiter stärken."

Lord werde ihn "in meiner Rolle als Teamchef und Geschäftsführer unterstützen", betont der Österreicher und lobt: "Bradley ist ein engagiertes und langjähriges Mitglied unserer Organisation, das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Team zum erfolgreichsten der modernen Ära geworden ist."

"Durch diese Anpassung unserer Struktur stellen wir sicher, dass sich unsere Führungsgruppe voll und ganz auf die Bereiche konzentrieren kann, in denen sie den größten Mehrwert schafft, und dass sie optimal auf die Anforderungen eines schnell wachsenden Sports ausgerichtet ist", so Wolff.

Lord stieß bereits 2011 als Communications Manager zum Daimler-Konzern, seit 2013 arbeitet er ausschließlich für das Formel-1-Team der Stuttgarter. Bereits 2023 wurde er zum Teamrepräsentanten ernannt, nun folgt der Aufstieg zum stellvertretenden Teamchef.

Toto Wolff ist bereits seit 2013 Mercedes-Teamchef und damit der aktuell dienstälteste Teamboss in der Königsklasse.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Villeneuve über Estoril-Coup: "Nur so konnte man Schumacher überholen"
Mehr von
Ruben Zimmermann

Offiziell: Teamchef Wheatley verlässt Audi schon wieder, Binotto übernimmt

Formel 1
Formel 1
Offiziell: Teamchef Wheatley verlässt Audi schon wieder, Binotto übernimmt

Mercedes dominiert: Bereut Lewis Hamilton seinen Ferrari-Wechsel jetzt?

Formel 1
Formel 1
Mercedes dominiert: Bereut Lewis Hamilton seinen Ferrari-Wechsel jetzt?

Günther Steiner: Diesen Funkspruch hätte sich Toto Wolff sparen können

Formel 1
Formel 1
Günther Steiner: Diesen Funkspruch hätte sich Toto Wolff sparen können
Mehr von
Toto Wolff

Mercedes-Teamchef Toto Wolff scherzt: "Ich dachte, wir hätten drei Autos ..."

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Mercedes-Teamchef Toto Wolff scherzt: "Ich dachte, wir hätten drei Autos ..."

"Schön, sich zu revanchieren": Toto Wolff reagiert auf Kritiker von Kimi Antonelli

Formel 1
Formel 1
Shanghai
"Schön, sich zu revanchieren": Toto Wolff reagiert auf Kritiker von Kimi Antonelli

Erneute Verstappen-Kritik: Jetzt reagiert Mercedes-Teamchef Toto Wolff deutlich

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Erneute Verstappen-Kritik: Jetzt reagiert Mercedes-Teamchef Toto Wolff deutlich
Mehr von
Mercedes

Die Formel 1 fragt sich: Gibt es überhaupt Konkurrenz für Mercedes?

Formel 1
Formel 1
Die Formel 1 fragt sich: Gibt es überhaupt Konkurrenz für Mercedes?

Formel 1 will Sprints verdoppeln - doch ein Detail gibt Lewis Hamilton zu denken

Formel 1
Formel 1
Formel 1 will Sprints verdoppeln - doch ein Detail gibt Lewis Hamilton zu denken

Sogar Antonelli gibt zu: Warum George Russell der stärkere Mercedes-Pilot ist

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Sogar Antonelli gibt zu: Warum George Russell der stärkere Mercedes-Pilot ist

Aktuelle News

Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff

Formel 1
Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff

MotoGP-Paddock Inside: Brivio kritisiert MSEG für Probleme in Goiania, zu Recht?

MotoGP
Goiania
MotoGP-Paddock Inside: Brivio kritisiert MSEG für Probleme in Goiania, zu Recht?

Bezzecchi im Brasilien-Training 20.: Das steckt hinter seinem großen Rückstand

MotoGP
Goiania
Bezzecchi im Brasilien-Training 20.: Das steckt hinter seinem großen Rückstand

Toprak Razgatlioglu im Brasilien-Training in den Top 3: "Ich war selbst überrascht"

MotoGP
Goiania
Toprak Razgatlioglu im Brasilien-Training in den Top 3: "Ich war selbst überrascht"