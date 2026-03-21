Mercedes: Neuer stellvertretender Teamchef für Toto Wolff
Bradley Lord steigt bei Mercedes vom Teamrepräsentanten zum stellvertretenden Teamchef auf - An den Aufgaben von Toto Wolff ändert sich dadurch nichts
Bradley Lord bekommt bei Mercedes eine neue Funktion
Foto: circuitpics.de circuitpics.de
Das Mercedes-Formel-1-Team hat bestätigt, dass Bradley Lord mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Teamchef aufsteigt. Laut eigenen Angaben formalisiert der Rennstall damit Verantwortlichkeiten, "die in den letzten Jahren organisch gewachsen sind."
Lord war zuvor bereits Teamrepräsentant und vertrat Teamchef Toto Wolff in dieser Funktion ohnehin bereits bei manchen Aufgaben. Wolff selbst erklärt: "Mit dem Wachstum unseres Teams und der Formel 1 haben sich der Umfang unserer Aktivitäten und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten auf Führungsebene erheblich vergrößert."
"Wir haben daher diese Gelegenheit genutzt, um eine Änderung umzusetzen, die in der Praxis bereits seit einiger Zeit effektiv funktioniert", so Wolff, der betont: "Während sich meine Rolle und meine Gesamtverantwortung kein bisschen ändern werden, wird Bradleys Arbeit als stellvertretender Teamchef die Leistungsfähigkeit unserer Führungsgruppe weiter stärken."
Lord werde ihn "in meiner Rolle als Teamchef und Geschäftsführer unterstützen", betont der Österreicher und lobt: "Bradley ist ein engagiertes und langjähriges Mitglied unserer Organisation, das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Team zum erfolgreichsten der modernen Ära geworden ist."
"Durch diese Anpassung unserer Struktur stellen wir sicher, dass sich unsere Führungsgruppe voll und ganz auf die Bereiche konzentrieren kann, in denen sie den größten Mehrwert schafft, und dass sie optimal auf die Anforderungen eines schnell wachsenden Sports ausgerichtet ist", so Wolff.
Lord stieß bereits 2011 als Communications Manager zum Daimler-Konzern, seit 2013 arbeitet er ausschließlich für das Formel-1-Team der Stuttgarter. Bereits 2023 wurde er zum Teamrepräsentanten ernannt, nun folgt der Aufstieg zum stellvertretenden Teamchef.
Toto Wolff ist bereits seit 2013 Mercedes-Teamchef und damit der aktuell dienstälteste Teamboss in der Königsklasse.
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