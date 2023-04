Mercedes: Neues Sprint-Format raubt uns wichtige Longrun-Daten

Laut Mercedes wird es für die Formel-1-Teams aufgrund des neuen Sprint-Wochenendformats eine "unmögliche" Aufgabe sein, ihre normalen Longrun-Daten zu erhalten. Nach der Genehmigung durch die Formel-1-Kommission in dieser Woche wird der Grand Prix von Aserbaidschan an diesem Wochenende mit einem überarbeiteten Zeitplan stattfinden.

Das Samstagsrennen wird völlig unabhängig vom Rest des Wochenendes stattfinden, mit einem Sprint-Shootout-Qualifying am Vormittag und einem kurzen Rennen am Nachmittag. Die Änderung bedeutet, dass die Teams auf das normale Freie Training am Samstagmorgen verzichten müssen, in dem sie traditionell ihre Longrun-Daten gesammelt haben, die ihnen bei der Entwicklung der Reifenstrategien für das Rennen helfen.

Laut Andrew Shovlin, dem leitenden Mercedes-Ingenieur an der Strecke, wird der Wegfall dieser zusätzlichen Trainingsstunde vor allem die Rennvorbereitung beeinträchtigen: "Wenn man nur das FT1 hat, ist es praktisch unmöglich, all das, was man am Freitag und Samstag gelernt hat, in einer Sitzung zusammenzufassen", sagt er.

Mercedes: Set-up-Fehler sind vorprogrammiert

"Man verliert die Möglichkeit, sich auf die Longruns zu konzentrieren, und muss sich überlegen, was die wahren Prioritäten sind."

Mercedes-Sportdirektor Ron Meadows rechnet damit, dass eine der Folgen des neuen Plans darin besteht, dass die Teams auf vieles verzichten müssen, was sie normalerweise im Training tun. Er sagt: "Es wird für die Ingenieure und Fahrer sehr schwierig sein, die optimale Abstimmung sowohl für das Qualifying als auch für das Rennen zu finden."

"Wir müssen die Anzahl der Runden im FT1 maximieren, also werden wir wahrscheinlich keine Änderungen an der Abstimmung planen, die den Fahrern Zeit kosten. Es ist eine neue Arbeitsweise für alle Teams und bietet eine gute Gelegenheit, sich zu verbessern."

Mercedes: Unfallrate dürfte steigen

Durch die Verdichtung des Geschehens wird auch das Risiko von Zwischenfällen steigen. Meadows fügt hinzu: "Das neue Format wird keine massiven Veränderungen in der Arbeitsweise des Boxenpersonals während des Wochenendes bewirken."

Shovlin ist außerdem der Meinung, dass das Qualifying am Samstagmorgen durch die Tatsache, dass es kein Training vor dem Qualifying gibt, ziemlich knifflig werden wird. Und weil die Fahrer nur einen neuen Reifensatz in jedem der samstäglichen Qualifying-Sitzungen verwenden dürfen, glaubt Shovlin nicht, dass es realistisch ist, die maximale Leistung in einer einzigen Runde zu erwarten.

"Die Fahrer werden am Samstag direkt in ein Qualifying gehen, was sehr ungewöhnlich ist", sagt Shovlin. "Es ist eine große Herausforderung, von den Fahrern zu erwarten, dass sie sofort eine Ein-Runden-Performance abliefern, also vermute ich, dass alle auf Mehrrunden-Runs setzen werden."

"Mit dem Medium-Reifen kann man mehrere Runden fahren, aber wenn man nicht mehrere Sätze zur Verfügung hat, ist die Chance größer, dass man zum Beispiel bei einer roten Flagge Pech hat. Ich denke, jeder wird auf die Strecke gehen und versuchen, die Runden zusammenzubekommen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.