Mercedes nimmt Doriane Pin in sein Nachwuchsprogramm auf

Die französische Sportwagen-Sensation Doriane Pin ist dem Nachwuchsprogramm des Mercedes-Formel-1-Teams beigetreten und wird in der neuen Saison der rein weiblichen Nachwuchsserie F1-Academy 2024 für die Silberpfeile antreten.

Die 20-Jährige wird ein Auto mit Mercedes-Logo fahren, das von Prema betrieben wird - dem Team, mit dem sie bereits im Sportwagen und in der Formel 4 unterwegs war.

"Ich bin unglaublich glücklich, dem Junior-Programm von Mercedes beizutreten und das Team in diesem Jahr in der F1-Academy mit Prema Racing zu vertreten", sagt Pin.

"Ein neues Kapitel beginnt, und ich bin stolz darauf, diesen nächsten Schritt in einem so renommierten Team und mit dem Iron-Dames-Projekt zu machen. Ich bin dankbar für ihr Vertrauen und fühle mich geehrt, in ihren Farben zu fahren."

"Der Wechsel in den Formelsport war ein klares Ziel für meine Karriere, und in diesem Umfeld zu sein, ist ein großartiger Ansatz. Ich arbeite sehr hart, um das höchste Niveau in diesem Sport zu erreichen, und ich kann es kaum erwarten, Rennen zu fahren."

Mercedes-Teamchef Toto Wolff betont, sein Team habe Pins Entwicklung über die Jahre hinweg genau beobachtet, sodass sie eine naheliegende Wahl gewesen sei, als sich alle Formel-1-Teams verpflichteten, ab 2024 ein Auto in der F1-Academy einzusetzen.

"Doriane ist ein aufregendes Talent und wir freuen uns, unsere Teilnahme an der F1-Academy mit ihr als ausgewählter Fahrerin zu beginnen", sagt Wolff.

"Wir haben ihre Entwicklung in den letzten Jahren genau verfolgt, denn sie hat uns immer wieder beeindruckt. Die fantastische Unterstützung von Deborah Mayer und Iron Dames hat es ihr ermöglicht, ihre Fähigkeiten bis zu diesem Punkt zu zeigen. Sie hat diese Chance mit Entschlossenheit und Können voll genutzt."

Pin kam 2021 zu Iron Dames, nachdem sie Finalistin im FIA-Wettbewerb Girls on Track - Rising Stars der FIA geworden war. In einer bahnbrechenden Saison 2022 gewann sie das erste Rennen der European Le Mans Series, siegte in der Gold-Cup-Klasse der 24 Stunden von Spa und dominierte die Ferrari Challenge Europe.

Anschließend fuhr Pin für Prema in der LMP2-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2023 an der Seite des ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kwjat sowie Mirko Bortolotti und wurde bei der Preisgala als "Offenbarung des Jahres" gefeiert.

Sie hat ihren Wechsel zum Formelsport bereits mit Auftritten in der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft 2023 eingeleitet, wo sie zwei Rennen gewinnen konnte. Kürzlich gab sie ihr Debüt in der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.

Mit Bildmaterial von Mercedes.