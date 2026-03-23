Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist der zweitjüngste Formel-1-Sieger der Historie

Als Mercedes-Youngster Kimi Antonelli beim Großen Preis von China seinen Siegerpokal in die Höhe streckt, ist der Italiener genau 19 Jahre, sechs Monate und 18 Tage alt. Mit diesem Triumph krönt sich Antonelli zum zweitjüngsten Sieger der Formel-1-Historie, doch den Rekord verpasst der 19-Jährige deutlich.

Der aktuelle Rekordhalter ist Red-Bull-Pilot Max Verstappen: Bei seinem ersten Sieg in der Königsklasse war der Niederländer gerade einmal 18 Jahre, sieben Monate und 15 Tage alt. Eine Bestmarke, die in naher Zukunft wohl kaum gebrochen werden dürfte, denn mittlerweile gilt für die Formel-1-Piloten eine Altersgrenze von 18 Jahren.

Heißt: Um den Rekord von Verstappen noch einmal zu knacken, müssten potenzielle Nachfolger ihren ersten Sieg innerhalb von weniger als acht Monaten nach Erreichen ihres 18. Geburtstags erringen und hätten nur ein paar Rennen und damit wenige Versuche Zeit, um den Debütsieg zu erzielen.

Theoretisch ist ein solcher Rekord zwar möglich, doch die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, sodass die aktuelle Bestmarke von Max Verstappen als sehr stabil gilt. Ein Blick auf andere Größen der Formel 1 unterstreicht genau das.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton war bei seinem ersten Sieg im Jahr 2007 bereits 22 Jahre, fünf Monate und drei Tage alt. Ähnlich erging es Fernando Alonso, der seinen ersten Triumph in der Königsklasse ebenfalls erst im Alter von 22 Jahren feiern konnte.

Besonders eindrucksvoll ist die Tatsache, dass sich unter den Top 10 der jüngsten Formel-1-Sieger sogar Fahrer befinden, die ihren ersten Erfolg vor mehr als 70 Jahren errungen haben. Zwei dieser Piloten fuhren ihren Debütsieg in den Jahren 1952 beziehungsweise 1959 ein, was verdeutlicht, wie außergewöhnlich die besonders frühen Siege sind.

Wer diese historischen Fahrer sind, welche aktuellen Piloten ebenfalls in den Top 10 der jüngsten Sieger zu finden sind und auf welchem Platz der deutsche Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel rangiert, verrät unsere Fotostrecke.