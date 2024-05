Mercedes-Pilot Lewis Hamilton über neues Sprintformat: "Ich liebe es!"

Seit 2021 wird an ausgewählten Rennwochenenden der Formel 1 der sogenannte Sprint ausgetragen, ein verkürztes Rennen über ein Drittel der regulären Renndistanz. In diesem Jahr wurde das Format noch einmal angepasst. Das gefällt offenbar nicht jedem, wohl aber Lewis Hamilton: "Ich liebe es. Ehrlich gesagt, ich liebe es wirklich", gesteht der Mercedes-Pilot.

Hamilton fährt seit 2007 in der Königsklasse. "Lange bevor wir das Wochenendformat geändert haben, waren es jedes Wochenende die gleichen drei oder vier Tage", spricht der 39-Jährige die Monotonie vor der Einführung des Sprints an. "Ich habe lange gemeckert, und dann haben sie etwas Neues eingeführt, das nicht so gut war wie das vorherige."

In den letzten Jahren hat sich das Sprintformat allerdings mehrfach verändert. Während der Sprint im ersten Jahr noch für die Startaufstellung des Grand Prix relevant war, ist er heute ein eigenständiges Rennen mit separatem Qualifying. Das bedeutet: Ein Ausfall im Sprint hat keine sportlichen Konsequenzen für das Rennen am Sonntag.

Zudem gilt seit diesem Jahr eine geänderte Parc-Ferme-Regel: Nach dem Sprint am Samstag dürfen die Teams wieder an ihren Autos arbeiten, um Set-up-Änderungen für das anschließende Qualifying vorzunehmen. Ein Punkt, der Hamilton gefällt: "Das ist cool, weil es so ist, als hätte man zwei verschiedene Ziele."

"Und zumindest kann man danach sein Auto verändern und versuchen, es besser zu machen und eine neue Chance zu bekommen", nennt der siebenmalige Weltmeister, der sich im Schanghai-Sprint einen zweiten Platz erkämpfte, die Vorteile der neuen Sprintregel. "Und ich liebe es!"

In diesem Jahr wurden bereits zwei Sprints in Schanghai (China) und Miami (USA) ausgetragen. Es folgen in dieser Saison noch vier weitere Sprint-Wochenenden in Spielberg (Österreich), Austin (USA), Sao Paulo (Brasilien) und Lusail (Katar).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.