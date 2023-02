Mercedes plant Überarbeitung der Seitenkästen nach einigen Rennen

Audio-Player laden

Mercedes plant, sein Seitenkasten-Konzept zu Beginn der neuen Formel-1-Saison zu ändern, wie Teamchef Toto Wolff verrät. Beim Launch des neuen Mercedes W14 am Mittwoch wurde jedoch noch ein Auto vorgestellt, dass über eine aggressivere Version des "Zero-Pod"-Konzepts verfügt, mit der Mercedes bereits in der vergangenen Saison gefahren ist.

Da die meisten Konkurrenten die Idee von Red Bull kopiert haben, steht Mercedes mit seinem Seitenkasten-Design nun allein da, doch es hat sich herausgestellt, dass auch Mercedes eine andere Lösung vorbereitet.

Bei der Vorstellung des neuen Autos sagt Wolff, dass das Team zwar nicht glaube, dass die Seitenkästen entscheidend für die Leistung des Autos seien, Überarbeitungen jedoch in Vorbereitung seien: "Während der gesamten vergangenen Saison haben wir hin und her analysiert, ob es richtig war oder nicht", so Wolff. "Natürlich sieht man, dass die Seitenkästen ganz anders sind als bei jedem anderen Auto."

"Aber wir glauben, dass es sich nicht um ein leistungsabhängiges Teil handelt. Natürlich gibt es hier keine heilige Kuh, aber wir schauen uns einfach alles an. Bei den Seitenkästen ist dies die erste Iteration, und wenn wir die ersten Rennen hinter uns haben, wird sich das noch ein wenig ändern."

Wolff lobt Team für Mut bei Fahrzeugkonzept

Die geplanten Änderungen an den Seitenkästen deuten darauf hin, dass das Mercedes-Konzept nicht die Vorteile bietet, die andere Designs haben. Wolff meint jedoch, er sei froh, dass sein Team bereit sei, verschiedene Dinge auszuprobieren, wenn es um den Erfolg gehe.

"Ich denke, es ist wichtig, in diesem Sport mutig zu sein, und ich bin immer noch stolz auf die Lösungen, die vergangenes Jahr am Auto angebracht wurden", sagt er. "Unser Seitenkasten-Design ist nicht etwas, von dem wir glauben, dass es grundsätzlich der Grund war, warum wir nicht performt haben."

"Wir konnten es einfach nur nicht auf die Strecke bringen, weil das Auto zu viel gesprungen ist und zu unvorhersehbar war auf der Hinterachse", fügt er hinzu. "Und das ist das Kernproblem, das wir eigentlich lösen müssen, weniger wie die aerodynamischen Flächen aussehen auf den ersten Augenblick."

Mercedes ändert Test-Vorgehensweise nach "harter Lektion"

Während Teams traditionell aggressive Upgrades zu den Tests und dem ersten Rennen mitbringen, sagt Wolff, dass die Startspezifikation von Mercedes in diesem Jahr sehr nahe an der Spezifikation für den Saisonauftakt in Bahrain liegen wird und zunächst nicht mit großen Veränderungen zu rechnen ist.

"Vergangenes Jahr haben wir eine harte Lektion gelernt", erklärt er. "Wir wussten, dass wir für den zweiten Test ein Upgrade-Paket mitbringen würden, und das war anderthalb Sekunden wert."

"Als wir uns den ersten Test ansahen, dachten wir, dass das nicht wirklich relevant ist, weil das nicht das Auto sein wird. Dann brachten wir es [das Upgrade] auf die Strecke, und es funktionierte überhaupt nicht so, wie wir es erwartet hatten."

"In diesem Jahr werden wir also den umgekehrten Weg gehen. Und das, was man gesehen hat, ist größtenteils das Auto, mit dem wir Rennen fahren werden und das wir auch testen werden. Es ist von grundlegender Bedeutung, die Plattform zu verstehen und wie sich das Auto verhält, anstatt einige Teile im Hintergrund zu behalten, die vielleicht ein Zehntel mehr an reiner Aero-Performance bringen."

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG F1.