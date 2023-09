Mercedes positiv überrascht: "Bester Freitag" der gesamten Saison

Ungewöhnlich positive Töne kommen am Freitag von Mercedes. Denn sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell sprechen nach dem Training (Formel 1 2023 live im Ticker) von der besten Session des gesamten Formel-1-Jahres 2023. Dabei belegten sie in Singapur "nur" die Positionen fünf (+0,465 Sekunden) und drei (+0,235).

Doch Hamilton sagt: "Es war ein wirklich guter Tag. Alles lief glatt, und wir sind gleich richtig gut reingekommen. Das Auto hat vom ersten zum zweiten Training Fortschritte gemacht, was nicht allzu oft der Fall ist."

Denn das war in der jüngeren Vergangenheit häufig ein Tenor des siebenmaligen Weltmeisters: Häufig sei das Auto im ersten Training gut gewesen, habe sich nach Veränderungen aber im zweiten Training deutlich verschlechtert. Nicht aber in Singapur. "Das zweite Training war mit Sicherheit die beste FT2-Session, die ich in diesem Jahr erlebt habe", lobt er.

"Es war schön, einen Freitag mit einem so positiven Gefühl abzuschließen. Ich denke, wir haben eine gute Basis, auf der wir für den Rest des Wochenendes aufbauen können. So gut habe ich mich an einem Freitag in diesem Jahr noch nie gefühlt, also hoffe ich, dass wir über Nacht gute Arbeit leisten können, wie wir es immer tun, und uns weiter verbessern", so Hamilton.

Auch Teamkollege Russell spricht vom "wohl besten Freitag bislang in diesem Jahr", wie er sagt. "Das Auto fühlt sich auf der Strecke wirklich gut an." Vor allem der neu asphaltierte Bereich im ersten Sektor bereitet dem Briten dabei eine Menge Freude.

Mercedes müsse aber noch ein wenig daran arbeiten, "wie wir eine schnelle Runde auf dem Soft-Reifen angehen", wie der Leitende Renningenieur Andrew Shovlin anmerkt. "Es fühlt sich nicht so an, als ob wir das Maximum aus der Mischung herausholen."

Ferrari für Mercedes der Favorit am Samstag

Das konnte vor allem Ferrari besser, die beide Mercedes-Piloten zu den Favoriten auserkiesen. "Ich denke nicht, dass sie ihre Powerunit voll aufgedreht haben, von daher dürften sie noch ein paar Zehntel in der Hinterhand haben", meint Russell. "Der Kampf ist daher wohl um die zweite Reihe."

Doch er sagt auch: "Man weiß nie, was passieren wird. Die Reifen sind der Schlüssel: Wenn du den C5 in den Sweet-Spot bekommst, kannst du ganz leicht ein paar Zehntel finden."

Shovlin hat derweil viele Konkurrenten auf dem Zettel, wenn es um den Kampf um die vordersten Plätze geht: "Ferrari sah schnell aus, ebenso McLaren und Aston Martin, und Red Bull sah ungewöhnlicherweise nicht so aus, als ob sie diejenigen wären, die es zu schlagen gilt", meint er.

Aber: "Wir gehen davon aus, dass sie das bis morgen ändern werden, was bedeutet, dass viele Fahrer um die ersten Startplätze kämpfen werden. Es geht eindeutig sehr eng zu, also werden wir versuchen, über Nacht jedes kleine bisschen Pace zu finden. Wir freuen uns auf ein spannendes Qualifying morgen", so Shovlin.

Starker Longrun

Wichtig wird es aber vor allem wieder am Sonntag, wenn es um Punkte geht. Dafür hat Mercedes laut dem Ingenieur einen starken Longrun hingelegt: "Es ist hier immer schwierig, die Temperaturen der Hinterreifen unter Kontrolle zu halten, aber wir scheinen mehr oder weniger bei der Pace dabei zu sein", betont er.

Russell hat dabei einen hohen Reifenabbau bemerkt, macht sich darüber aber keine Gedanken, weil das am Freitag immer der Fall sei. "Ich bin ziemlich sicher, dass es am Sonntag etwas besser sein wird", meint der Mercedes-Pilot.

"Aktuell sieht es so aus, als wäre es zwischen einem und zwei Stopps ziemlich eng. Ich hoffe, dass es so bleibt, denn das würde es etwas aufregender machen", so Russell.

Keine vierte DRS-Zone: Hamilton verwundert

Ein Gesprächsthema war am Freitag aber auch der neue Abschnitt im letzten Sektor. Vier Kurven sind verschwunden, stattdessen gibt es dort nun eine lange Gerade. "Die Änderungen sind großartig", meint Hamilton. "Dadurch ist der Kurs noch besser als zuvor."

Das einzige, was ihn ärgert, ist, dass der Versuch, auf der Geraden eine vierte DRS-Zone zu installieren, abgewürgt wurde. "Wir brauchen DRS im letzten Abschnitt, und alle Fahrer sind deswegen an die FIA herangetreten. Die FIA hat alle Teams gefragt, aber es gab einige, die dagegen waren", sagt er.

"Ich finde, die Teams sollten für mehr Racing sein, nicht dagegen. Aber es ist interessant, dass ein paar Teams dagegen sind", findet Hamilton. "Aber wir werden das im Fahrerbriefing noch einmal besprechen."

