Mercedes-Probleme eröffnen Ferrari eine Chance auf die WM

Nach Ansicht des ehemaligen Formel-1-Fahrers Anthony Davidson könnten die Zuverlässigkeitsprobleme von Mercedes Ferrari im Titelkampf in eine aussichtsreiche Position bringen. Obwohl Mercedes in der Saison 2026 bislang das schnellste Auto im Feld ist, sieht Davidson die Scuderia dank ihrer bislang fehlerfreien Technik weiterhin mit realistischen Chancen auf die Weltmeisterschaft.

Zu dieser Einschätzung kam Davidson nach dem Großen Preis von Großbritannien, dem neunten Saisonlauf. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc sicherte sich in Silverstone den Sieg. Mercedes-Pilot George Russell wurde Zweiter, während Ferraris Lewis Hamilton den dritten Platz belegte.

Mercedes-Pilot und aktueller WM-Führer Kimi Antonelli hatte zwischenzeitlich ebenfalls Chancen auf den Sieg. Ein gelöstes Radschutzblech beeinträchtigte jedoch sein Rennen erheblich. Der Italiener kämpfte mit dem beschädigten Auto und hatte Schwierigkeiten, den Wagen auf der Strecke zu halten. Nach einer 5-Sekunden-Zeitstrafe wegen Überschreitung der Tracklimits kam er schließlich nur auf Rang 15 ins Ziel.

Russell macht im WM-Kampf Boden gut

In der Fahrerwertung ist Russell dadurch bis auf 25 Punkte an seinen 19-jährigen Teamkollegen herangerückt. Hamilton liegt sieben Zähler hinter Russell auf Rang drei, Leclerc folgt mit einem Rückstand von 46 Punkten auf Platz vier.

"George Russell ist nur noch einen Rennsieg an Punkten entfernt, es sind 25 Punkte. Die Zuverlässigkeitsprobleme müssen für Mercedes inzwischen mehr als nur ein Grund zur Sorge sein", erklärte Davidson in der Sky Sports F1 Show.

Gleichzeitig sieht der frühere Formel-1-Fahrer darin eine Chance für Ferrari. "Ferrari wird sich als Team denken: 'Selbst wenn wir nicht das schnellste Auto haben, können wir uns vielleicht für den Rest der Saison auf unsere Zuverlässigkeit verlassen.' Denn bislang war ihr Auto absolut kugelsicher", so der Brite weiter.

Zuverlässigkeitsprobleme kosten Mercedes Punkte

Mercedes hat zwar sieben der ersten neun Grands Prix der Saison gewonnen, musste jedoch bereits mehrere schmerzhafte Ausfälle hinnehmen.

Russell schied beim Großen Preis von Kanada in Führung liegend wegen eines Batterieproblems aus. Antonelli verlor beim Rennen in Barcelona ebenfalls ein mögliches Spitzenresultat, nachdem ein elektrischer Defekt und ein Motorschaden sein Rennen vorzeitig beendet hatten.

In der Konstrukteurswertung liegt Mercedes derzeit mit 333 Punkten an der Spitze. Ferrari folgt mit 255 Zählern auf Rang zwei, McLaren belegt mit 179 Punkten den dritten Platz. Angesichts der bisherigen Saisonentwicklung könnte die Zuverlässigkeit im weiteren Verlauf des Titelkampfs noch zu einem entscheidenden Faktor werden.