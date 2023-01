Mercedes: Probleme mit dem W13 zwangen zum Umdenken

Audio-Player laden

Das Formel-1-Auto von Mercedes für die Saison 2022 ist als das schlechteste in die Geschichte eingegangen, seit der deutsche Hersteller zu Beginn der V6-Hybrid-Ära im Jahr 2014 zu einem regelmäßigen Titelgewinner wurde. Nach acht Konstrukteurstiteln in Folge rutschte das Team auf Platz drei ab.

Vor allem das sogenannte "Porpoising", das alle Formel-1-Teams in der ersten Saison der Rückkehr zu den Bodeneffekt-Autos betraf, bremste den W13 zu Beginn der Saison aus.

Erst beim zweiten Vorsaisontest 2022 wurde sich das Team über das Ausmaß dieses aerodynamischen Phänomens bewusst. Es war zwar schon während eines Shakedowns in Silverstone und während des ersten Outings in Barcelona entdeckt worden. Wie schlimm es wirklich war, zeigte sich aber erst, als Mercedes das endgültige "Zero-Pod"-Design für die Saison auf die Strecke brachte.

¿pbshowheroespb¿Um sicherzugehen, dass zukünftige Updates die aerodynamischen Probleme, die das Porpoising verursachen, bewältigen können, passte Mercedes seine Designtools an. "Die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir die Entwicklungen am Auto bewerten - das ist es, worin wir investiert haben", sagt Andrew Shovlin.

Mercedes überarbeitet seine CFD-Systeme

Der leitende Renningenieur von Mercedes erklärt im Gespräch mit 'Motorsport.com': "Diese Investition hat zwar dazu geführt, dass das Auto, das wir auf der Strecke gefahren sind, vielleicht nicht so schnell war, wie es gewesen wäre, wenn wir mit unserer Entwicklung einfach so weitergemacht hätten."

"Aber es ging darum, den Code für die Aerodynamik dieser Autos zu knacken. Und als wir das verstanden hatten, war es für die Entwicklung ein bisschen so, als ob die Lichter plötzlich wieder angegangen wären und wir sehen konnten, wohin wir gehen und was wir für die künftige Performance erreichen wollen."

Es wird davon ausgegangen, dass sich Mercedes darauf konzentrierte, die CFD-Systeme effizienter zu machen, damit sie das Problem des Porpoisings besser modellieren konnten.

"Das Problem war nicht so sehr unser Windkanal, sondern ein Mechanismus, den wir in unserer Modellierung oder in unserer Arbeit nicht erfasst hatten, und das war das Porpoising", erklärt Shovlin. "Es gab also zwei Dinge, die wir tun mussten."

"Erstens mussten wir diesen Mechanismus aus dem Auto herauskonstruieren. Das war zu der Zeit (während der ersten Rennen der Saison 2022; Anm. d. R.) ziemlich schmerzhaft, weil es uns ablenkte und die begrenzten Ressourcen, die wir in der Aero-Abteilung haben, in das Verständnis des Problems fließen mussten."

Trial-and-Error-Ansatz kostet Ressourcen

"Das war eine sehr fundamentale und relativ grundlegende Arbeit, nur um herauszufinden, was eigentlich los ist", so der Mercedes-Ingenieur. "Und dann stellt sich die Frage: Wie entwickelt man die Werkzeuge, die man braucht, um wieder dorthin zu kommen, wo wir waren? Also stellt man einen Satz neuer Teile her, um sie ans Auto zu bringen, und muss darauf vertrauen, dass sie auch funktionieren."

Die Bemühungen von Mercedes führten schließlich zu den Updates des Unterbodens und des Frontflügels, die jeweils beim Grand Prix von Spanien und den USA eingeführt wurden. Ersteres behob zunächst das Porpoising, offenbarte aber ein anderes Problem mit der Steifigkeit des Autos, das gelöst werden musste.

Schließlich wurde der W13 dann aber doch noch zum Rennsieger - durch George Russell, der in Sao Paulo gewann, und das zwei Rennen nach der Einführung des Austin-Updates.

