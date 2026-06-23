Mercedes schießt gegen Teamorder-Debatte: Eine völlig fremde Denkweise

Nach dem Großen Preis von Barcelona-Catalunya ist bei Mercedes eine Diskussion entstanden, die das Team eigentlich vermeiden wollte. Der teaminterne Zweikampf zwischen George Russell und Andrea Kimi Antonelli kostete die Silberpfeile im Rennen wertvolle Zeit, während Lewis Hamilton im Ferrari auf dem Weg zum Sieg davon profitierte.

Unmittelbar danach wurde erneut die Frage gestellt, ob Mercedes künftig stärker in interne Duelle eingreifen oder sogar einen Fahrer bevorzugen sollte. Schließlich führt Antonelli die Fahrer-WM weiterhin an, während Russell nur wenige Punkte dahinter liegt.

Technikchef James Allison hat diese Spekulationen nun deutlich zurückgewiesen - und dabei erklärt, warum die gesamte Diskussion aus Sicht des Teams am Kern der Formel 1 vorbeigeht.

Allison: "Für uns klingt das wie eine fremde Sprache"

Mercedes widmete dem Thema sogar einen eigenen Abschnitt in seiner offiziellen Nachbesprechung. Der Hintergrund: In sozialen Netzwerken hatten sich nach Barcelona zahlreiche Diskussionen darüber entwickelt, ob das Team entweder Russell oder Antonelli bevorzugen würde.

Für Allison sind solche Vorwürfe nur schwer nachvollziehbar. "Die Menschen identifizieren sich sehr stark mit den Fahrern, die sie unterstützen", erklärt er. Dadurch entstehe oft der Eindruck, dass jedes Ergebnis oder jede strategische Entscheidung automatisch zugunsten oder zulasten eines bestimmten Fahrers getroffen werde.

Wer jedoch einmal innerhalb eines Formel-1-Teams gearbeitet habe, würde die Situation völlig anders sehen. "Wenn man das Glück hätte, in einem Team zu arbeiten, würde man sofort die Kultur dieses Teams verstehen", sagt Allison. "Wenn wir solche Dinge hören, dann ist das für uns wie eine fremde Sprache."

Mercedes denkt in Konstrukteurspunkten

Der Kern von Allisons Argumentation ist simpel: Für ein Formel-1-Team zählt am Ende vor allem die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Dort werden die Preisgelder verteilt, dort entscheidet sich der sportliche Erfolg des Teams. "Es liegt in unserem Interesse, dass beide Fahrer erfolgreich sind", betont Allison.

Dabei sei Mercedes erstaunlich emotionslos. "Eigentlich ist es uns egal, welcher Fahrer vor dem anderen liegt." Das Ziel sei immer dasselbe. "Wir wollen in jedem Rennen einen Doppelsieg. Und uns ist egal, in welcher Reihenfolge."

Ganz ausschließen möchte Allison Stallregie allerdings nicht. Der Mercedes-Technikchef nennt eine klar definierte Grenze. "Der einzige Zeitpunkt, an dem wir eine Meinung entwickeln würden, ist der Moment, in dem ein Fahrer mathematisch keine Chance mehr auf den Titel hat."

Dann könne sich die Situation ändern. "Wenn der andere Fahrer dann gegen einen Konkurrenten aus einem anderen Team kämpft, hat das Team das Recht, eine Meinung zu haben." Von einem solchen Szenario ist Mercedes derzeit jedoch weit entfernt. Mit Antonelli an der Spitze der Weltmeisterschaft und Russell weiterhin in Schlagdistanz befinden sich beide Fahrer voll im Titelrennen.

Barcelona als Auslöser der Debatte

Dass das Thema überhaupt aufgekommen ist, liegt vor allem am Spanien-Wochenende. Russell und Antonelli lieferten sich über mehrere Rennphasen hinweg intensive Duelle, die beide Fahrer Zeit kosteten. Teamchef Toto Wolff hatte bereits eingeräumt, dass Mercedes dabei möglicherweise fünf bis sechs Sekunden verloren habe.

Genau diese verlorene Zeit ermöglichte es Hamilton, seinen strategischen Vorteil besser auszuspielen. Dennoch stellte Wolff bereits unmittelbar nach dem Rennen klar, dass Mercedes auch künftig grundsätzlich an seiner Philosophie festhalten wolle. Solange kein externer Titelrivale direkt profitiert, dürfen die Fahrer gegeneinander kämpfen.

Allison bestätigt nun diese Haltung. "Unsere wichtigste Meisterschaft ist nicht die Fahrer-Weltmeisterschaft", erklärt Allison. Die finanziellen Auswirkungen seien eindeutig. "Wenn wir einen Bonus erhalten, dann wegen unserer Position in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft."

Für den Gewinn der Fahrerwertung gebe es dagegen keinen direkten wirtschaftlichen Vorteil. "Wir bekommen dafür nichts." Deshalb sei die Denkweise im Team klar strukturiert. "Alles, was uns interessiert, ist auf die Konstrukteurs-Meisterschaft ausgerichtet."

Und genau deshalb ergebe Bevorzugung keinen Sinn. "Wir wollen einfach immer die maximale Punktzahl von beiden Fahrern."

Allison analysiert die erste Niederlage der Saison

Neben der Stallregie-Debatte sprach Allison auch über die sportlichen Ursachen der Niederlage in Barcelona. Nach dem dominanten Saisonstart war es erst das zweite Rennwochenende des Jahres, an dem Mercedes nicht die meisten Punkte aller Teams holte.

Entsprechend fiel sein Fazit ernüchtert aus. "Der Gesamteindruck ist ein enttäuschendes Wochenende." Zwar habe Russell mit Platz zwei ein starkes Resultat erzielt. "Aber nachdem wir die ersten Rennen gewonnen haben, sind ein Ausfall und Platz zwei nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt hatten."

Besonders auffällig sei gewesen, wie stark die Performance nach dem ersten Stint abfiel. Allison bestätigt dabei indirekt die Einschätzung vieler Experten, dass Hamilton nicht ausschließlich durch die Strategie gewann. "Der erste Stint mit George war sehr stark", sagt er.

Danach habe sich das Kräfteverhältnis jedoch verschoben. "Hamilton konnte seinen Dreistopper fahren und wir hatten nicht die Pace, um das zu kontern." Zwar spielte das virtuelle Safety-Car dem Ferrari-Piloten zusätzlich in die Karten. "Hätte es das nicht gegeben, wäre es wahrscheinlich sehr schwierig für Lewis geworden."

Dennoch sieht Allison darin nicht die Hauptursache. "Wir hätten in einer Position sein müssen, in der wir nicht auf Glück oder Pech mit einer Safety-Car-Phase angewiesen sind." Sein Fazit fällt eindeutig aus: "Wir waren einfach nicht schnell genug."

Ferrari-Upgrade verändert das Kräfteverhältnis

Als wichtigsten Grund nennt Allison das umfangreiche Upgrade-Paket der Scuderia. "Ferrari hat zu diesem Rennen ein ziemlich großes Upgrade gebracht." Der Mercedes-Technikchef glaubt, dass genau dieses Paket den bislang komfortablen Vorsprung der Silberpfeile nahezu neutralisiert hat.

"Unser Auto hatte zu Saisonbeginn einen gewissen Vorsprung." Doch unter dem jungen Reglement lasse sich aktuell noch relativ einfach Performance finden. "Ein großes Upgrade-Paket ist ungefähr so viel wert wie der Vorsprung, den wir zu Saisonbeginn hatten."

Für Allison erklärt das die aktuelle Situation nahezu vollständig. "Wenn Ferrari ein großes Upgrade bringt und wir keines, dann schließt sich die Lücke." Trotzdem sieht Allison keinen Grund zur Panik. "Wir sind in diesem Kampf nicht ohne Waffen."

Mercedes arbeite bereits an eigenen Weiterentwicklungen. "Unser Auto wird zu gegebener Zeit ebenfalls Upgrades erhalten." Die entscheidende Frage sei nun, welches Team die steilere Entwicklungskurve besitzt. Sollte Mercedes weiterhin ähnlich effektiv entwickeln wie bisher, glaubt Allison an eine Rückkehr zur alten Stärke.

"Wenn unsere Entwicklungsrate mit der unserer Konkurrenz mithält, dann sollten wir den Vorsprung zurückholen können, den wir zu Beginn des Jahres hatten."