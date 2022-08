Mercedes schwächelt wieder am Freitag: Wiederholung von Ungarn?

Audio-Player laden

Eigentlich wollte Mercedes nach der Sommerpause näher dran am Sieg sein, doch danach sieht es in Spa-Francorchamps nicht aus - zumindest nicht, wenn man nach den Eindrücken des Freien Trainings am Freitag geht. Lewis Hamilton und George Russell belegten nur die Plätze sechs und acht und hatten dabei rund 1,5 Sekunden Rückstand.

"Wir sind einfach nicht sehr schnell. Warum weiß ich nicht", hadert Hamilton mit dem großen Rückstand und rätselt: "Wir geben alles. Aber es könnten Reifen sein, Reifentemperaturen, Flügeleinstellung, viele Dinge. Es fühlt sich nicht schlimm an da draußen, aber wir sind einfach weit weg."

Teamkollege George Russell kann das Problem jedoch etwas eingrenzen und meint, dass Mercedes in dieser Saison schon häufiger Probleme hatte, Temperatur in die Reifen zu bekommen. "Und damit hatte ich heute bei jeder Mischung Probleme", sagt er. "Daran müssen wir bei diesen Bedingungen arbeiten."

Spa hatte sich am Freitag wieder einmal nicht von seiner freundlichsten Seite gezeigt. Bei gerade einmal 22 Grad Streckentemperatur und wechselhaften Bedingungen wurden die Schwierigkeiten der Silberpfeile offensichtlich.

Am Samstag wird's meist besser

Am Sonntag soll es zumindest etwas wärmer werden und auch trocken bleiben. Das könnte Mercedes entgegenkommen. Und Russell weiß: "Das ist etwas, wo man noch eine Menge Performance finden kann, wenn man in das richtige Fenster kommt. Von daher ist noch etwas Optimismus da. Aber der Abstand zu Max [Verstappen] und Ferrari ist schon gewaltig."

Doch das Gefühl kennt man bei Mercedes. Auch in Ungarn war man zuletzt am Freitag meilenweit von der Konkurrenz entfernt, fuhr dann aber am Sonntag mit beiden Fahrzeugen auf das Podium. "Ja, meistens ist das bei uns Freitag so, und dann ändern sich die Dinge ein wenig am Samstag. Ich hoffe, das ist der Fall", sagt Hamilton.

"Wir sind es ja gewohnt, schlechte Freitage zu haben", meint auch Russell, weiß aber, dass es keine Garantie dafür gibt, dass man den gleichen Performance-Schritt wie in den vergangenen Rennen schafft. "Aber wir arbeiten mit Vollgas und versuchen, das in den Griff zu bekommen."

Konkurrenz mit Strafen

Helfen sollte den Silberpfeilen am Samstag aber ein anderer Umstand: Weil schon sechs Fahrer, darunter Max Verstappen und Charles Leclerc, eine feststehende Rückversetzung in der Startaufstellung haben, dürften die beiden Mercedes auf eine Startposition weit vorne hoffen - außer man entscheidet sich selbst noch für eine Strafe.

Das ist laut Hamilton aber nicht geplant: "Im Moment nehmen wir keine Strafen", sagt er. "Das Team macht dabei einen tollen Job. Wir werden heute Abend einfach hart arbeiten, um die Daten zu analysieren und herauszufinden, wo wir mit dem Auto hin können."

"Es fühlt sich nicht so an wie beim Qualifying auf der letzten Strecke, aber wie am Freitag und am Samstagmorgen", so Hamilton. "Und das gibt mir Hoffnung, dass wir das Blatt wenden können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.