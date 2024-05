Mercedes setzt in Miami auf Upgrades: Auto in einem besseren Fenster?

Kann Mercedes mit einem Upgrade in Miami wieder einen Schritt nach vorne machen? Die Silberpfeile haben für das anstehende Formel-1-Wochenende in Florida ein kleineres Update mitgebracht, das zusammen mit den Erfahrungen der vergangenen Events dabei helfen soll, wieder etwas näher an die Spitze zu kommen.

"Wir haben ein kleineres Upgrade an diesem Wochenende", bestätigt Russell. "Aber ich denke, dass viele Teams Updates bringen werden. Ob es also ein paar Änderungen im Kräfteverhältnis geben wird, weiß ich nicht."

Allerdings setzt der Brite auch auf das Gelernte aus den vergangenen Rennen. Mercedes hatte beim Set-up immer wieder verschiedene Richtungen eingeschlagen und war auch in China zwischen Sprint und Qualifying gewechselt. Das könnte helfen, glaubt Russell: "Ich denke, wir befinden uns in einer deutlich besseren Position, jetzt wo wir einige extreme Optionen gemacht haben."

Er behauptet: "Wir wissen jetzt, wie das Auto am besten performt."

Und das würde auch bei den Upgrades helfen: "Es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass wenn du mit den Upgrades in den Sweet-Spot kommst, dann kannst du eine Menge Performance finden", so Russell.

Russell hofft auf Sprung wie McLaren

Als Beispiele nennt er den überraschenden Aufschwung von Aston Martin vor der Saison 2023 oder die Renaissance von McLaren im Laufe des vergangenen Jahres. "Wir müssen einfach daran glauben, dass uns auch so ein Sprung gelingen kann."

Auf der anderen Seite müsse man aber auch realistisch sein: "Wir wissen, dass wir im Kampf mit den vier anderen Teams (Red Bull, Ferrari, McLaren und Aston Martin; Anm. d. Red.) im Qualifying vermutlich etwas im Hintertreffen sind. Am Sonntag sind wir hingegen etwas mehr in der Mitte."

Doch wenn man mit der Konkurrenz nicht mitzieht, dann kann man ganz schnell ausgestochen werden. "Daher bringen wir an diesem Wochenende Upgrades", so Russell. "Ich glaube, McLaren auch, und Aston hatte ihres letzte Woche."

"Alle verbessern ihre Autos, und das meistens mit der gleichen Rate - und das ist die Schwierigkeit, der wir alle ausgesetzt sind."

Red Bull erst 2026 schlagbar?

Für Mercedes wird es daher schwer, wieder ganz nach vorne zu kommen. Denn während sich das Team verbessert, tun das auch alle anderen. Dabei weiß Russell, dass Mercedes eigentlich in der Formel 1 ist, um zu gewinnen.

Das Problem dabei: "Das gilt auch für Ferrari und auch für McLaren. Und das galt auch für Red Bull in der Phase der Mercedes-Dominanz", so Russell. "Aber leider ist das die Formel 1, und man sieht immer Dominanz. Vor 30 Jahren hat Williams dominiert und McLaren, dann war es Ferrari, dann Red Bull und Mercedes."

Zwar glaubt er, dass die aktuellen Regeln das Feld wieder annähernd können, doch Red Bull vor 2026 einzuholen, ist für ihn vielleicht etwas zu ambitioniert. "Wir müssen uns einfach auf uns selbst fokussieren und weiter den bestmöglichen Job machen", sagt er. "Aber wir müssen auch realistisch sein, dass Red Bull weit vor allen anderen ist."

"Und es könnte bis 2026 dauern, bis es einen echten Kampf um den Titel gibt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.