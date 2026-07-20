Mercedes-Teamchef gibt zu: "Wir haben die leistungsstärkste Antriebseinheit"

Die erste Einstufung im Aufholprogramm ADUO (für "Additional Development and Upgrade Opportunities", so funktioniert das System) hatte für große Verwunderung gesorgt: Nicht Mercedes soll in den ersten fünf Rennen der neuen Ära den leistungsstärksten Verbrennungsmotor gehabt haben, sondern ausgerechnet Red Bull.

Während das Team von Max Verstappen und Isack Hadjar die Auswertung anzweifelte und eine Überprüfung forderte, hielt sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff bislang eher zurück. Doch beim Großen Preis von Belgien, den WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli gewann, ließ der Österreicher nun erstmals mit einer wichtigen Feststellung aufhorchen.

"Wir geben als Team unser Bestes, wir haben die leistungsstärkste Antriebseinheit, wir haben ein starkes Auto, das in der Lage ist zu gewinnen", sagte Wolff gegenüber Sky. "Jeder gibt sein Maximum, um die Fehler zu minimieren, und trotzdem passiert es, weil wir Menschen bei der Arbeit sind."

Denn Mercedes-Pilot George Russell kämpft schon seit einigen Rennen mit einem Leistungsverlust, der sich auch im Belgien-Qualifying bemerkbar machte. "Wir hatten bei allen Mercedes-Motoren ein Problem damit, dass uns die Leistung auf der Geraden fehlte, und das hat [Russell] hart getroffen - das geht zu 100 Prozent auf unsere Kappe."

Mercedes hat ein Problem mit der Zuverlässigkeit

Für das Rennen schien das Problem behoben, doch schon auf der Kemmel-Geraden wurde der Brite erneut von seiner Antriebseinheit ausgebremst, was letztlich auch zur Kollision mit Ferrari-Pilot Lewis Hamilton und dem vorzeitigen Ausfall von Russell führte. Es ist nicht das erste technische Problem bei den Silberpfeilen.

"Wir haben Kimi in Silverstone im Stich gelassen, wo George ein Podium holte, das vielleicht besser war, als es das Ergebnis hätte sein sollen. Dann fiel einer in Montreal aus, der andere in Barcelona - das ist ein bisschen die Geschichte unserer Saison hier. Es ist ein technischer Sport, ein mechanischer Sport."

Red Bull sicher: Mercedes hat leistungsstärksten Antrieb

Im Machtkampf um die Frage, welcher Hersteller aktuell die stärkste Antriebseinheit besitzt, sind Wolffs Aussagen äußerst interessant, auch wenn Red Bull mittlerweile akzeptiert hat, dass die Ergebnisse der ersten ADUO-Periode nicht mehr geändert werden können.

"Toto hat recht. Ich denke ebenfalls, dass sie die leistungsstärkste Antriebseinheit haben", erneuert Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies seine bekannte Vermutung. "Und sicherlich hatten sie an diesem Wochenende wieder einen deutlichen Vorteil auf den Geraden."

Mercedes und Red Bull kämpfen darum, wer aktuell den stärksten Antrieb hat Foto: LAT Images

"Aber es ist nicht das erste Wochenende. Sie haben an den meisten Wochenenden einen Vorteil auf den Geraden. Und an diesem Wochenende war er aufgrund der Charakteristik der Strecke etwas größer. Wir werden sehen, was passiert. Wie Sie gesagt haben, endet die zweite Phase in Budapest in einer Woche."

Mercedes bei der zweiten ADUO-Periode vorne?

Unklar ist, ob sich das Kräfteverhältnis durch die erste Update-Phase tatsächlich verändert hat. Mercedes lag bei der erste ADUO-Bewertung um zwei bis vier Prozent hinter Red Bull, weshalb den Silberpfeilen in diesem Jahr ein zusätzliches Upgrade und in der kommenden Saison ein weiteres Upgrade zusteht.

Ferrari, Audi und Honda wurden als mehr als vier Prozent zurückliegend eingestuft und dürfen in dieser Saison zwei Upgrades sowie zwei weitere im nächsten Jahr nutzen. Entscheidend für die Bewertung ist allerdings allein die Leistung des Verbrennungsmotors (Englisch: "Internal Combustion Engine", oder kurz ICE), nicht die der Hybridkomponenten.

Nach dem Großen Preis von Ungarn werden sich daher alle Blicke auf die FIA richten, genauer gesagt auf die Ergebnisse der zweiten ADUO-Phase und darauf, ob Änderungen vorgenommen wurden, die dazu führen könnten, dass Mercedes nun an die Spitze des sogenannten ICE-Performance-Index rückt.

Sollte dies der Fall sein, müsste die Antriebseinheit von Red Bull allerdings mindestens zwei Prozent hinter Mercedes liegen, damit das Team Anspruch auf die zusätzlichen Möglichkeiten für ein Upgrade hätte. Red-Bull-Teamchef Mekies zeigt sich offenbar zuversichtlich, dass das der Fall ist: "Wir werden sehen, was passiert."