Mercedes-Teamchef Toto Wolff scherzt: "Ich dachte, wir hätten drei Autos ..."

Mercedes-Youngster Andrea Kimi Antonelli sicherte sich am vergangenen Samstag die Poleposition für den Großen Preis von China, vor seinem Teamkollegen George Russell und dem früheren Mercedes-Star Lewis Hamilton. Ein Qualifying-Ergebnis, das vor allem Teamchef Toto Wolff sichtlich Freude bereitete.

"Ich dachte tatsächlich für einen Moment, wir hätten drei Autos", scherzte der Österreicher in einem kurzen Video, das Mercedes am Samstag in den sozialen Netzwerken postete, nachdem er auf den Zeitenmonitor geschaut hatte: "Erster, Zweiter und Dritter. Daran muss ich mich erst gewöhnen."

Auf einen Kommentar aus dem Hintergrund, dass einer der drei Piloten inzwischen einen roten Rennanzug trägt, antwortete Wolff schmunzelnd: "Immernoch unser Fahrer." Damit löste der Mercedes-Teamchef eine große Welle der Begeisterung bei den Fans aus.

"Toto Wolff ist einfach mein Typ. Seine Zuneigung zu Lewis ist echt", schrieb ein Nutzer unter dem Video, ergänzt von einem weiteren Fan: "Toto ist eine klasse Persönlichkeit ... Er wird zu einer echten Legende unseres Sports." Lewis Hamilton gewann zusammen mit Wolff bei Mercedes insgesamt sechs seiner sieben WM-Titel.

Hamilton feiert "mit seiner ganzen Familie"

"Ich war über meine gesamte Karriere hinweg so eng mit Mercedes verbunden", erinnert Hamilton. "Sie haben mich praktisch von Anfang an unterstützt, seit 1997, da war ich 13 Jahre alt." Nach einigen schwierigen Jahren sind die Silberpfeile nun wieder an der Spitze.

"George und ich hatten in der vergangenen Ära auch einige schwierige Jahre, deshalb ist es wirklich besonders zu sehen, dass sie wieder an der Spitze sind, denn es ist ein phänomenales Team", ergänzte der Ferrari-Pilot. "Und ich weiß, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um sie zu schlagen, denn in dieser Form sind sie schwer zu besiegen."

Doch daran wollte Hamilton in der Pressekonferenz nach dem Rennen gar nicht denken, als er dort mit Antonelli und Russell saß. "Und dann Bono, mit dem ich so lange gearbeitet habe", erinnerte der Brite an seinen langjährigen Renningenieur Peter Bonnington. "Es ist, als säße ich hier mit meiner ganzen Familie. Das ist großartig."

Auch für Antonelli "ein ganz besonderer Moment"

Für Rennsieger Antonelli sei es ebenfalls "unglaublich" gewesen, das Podium mit Russell und Hamilton zu teilen, weil "George wie ich aus der Junior-Akademie kommt und Teil der Familie ist", sagte der Italiener. "Lewis hat mit Mercedes Geschichte geschrieben, und das ist natürlich großartig für Mercedes."

"Ich denke, es war für uns alle ein ganz besonderer Moment", fügte Antonelli hinzu. Auch Teamkollege Russell zeigte sich zufrieden: "Wenn wir uns aussuchen könnten, mit wem wir das Podium teilen, dann wahrscheinlich miteinander", meinte der WM-Spitzenreiter.

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"Ich hatte das Privileg, über mehrere Jahre Teamkollege von Lewis zu sein und habe dabei unglaublich viel gelernt", sagte der Brite. "Und jetzt bin ich seit etwas mehr als einem Jahr Teamkollege von Kimi und sehe seine Entwicklung. Er ist ein unglaublich talentierter Fahrer und wird mir dieses Jahr definitiv das Leben schwer machen."

Deshalb sei es für Russell "etwas ganz Besonderes" und "schön" gewesen, dort oben gemeinsam mit Antonelli und Hamilton zu stehen. Ein Anblick, der allerdings auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht berührt haben dürfte, wie er bereits mit seinem Video nach dem Qualifying am Samstag zeigte.

"Toto weiß, dass man die Lackierung ändern kann, aber 12 Jahre Leistung nicht überschreiben kann", schreibt ein Nutzer dazu, ergänzt von weiteren Kommentaren: "Das tut mir ein bisschen weh. Vermisse die Mercedes-Familie", "Hamilton ist immer Teil der Mercedes-Familie" oder "Wolff ist wie ein stolzer älterer Bruder."