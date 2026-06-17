Mercedes: Termin für Überprüfung der Monaco-Strafe für George Russell steht

Nachdem Alpine die Strafen für Pierre Gasly beim diesjährigen Grand Prix von Monaco mit Erfolg hat rückgängig machen lassen, hat der Automobil-Weltverband (FIA) nun den Antrag von Mercedes auf Überprüfung des aktuell gültigen Rennergebnisses stattgegeben. Konkret geht es um die Strafen, die gegen George Russell ausgesprochen wurden. Eine Anhörung ist für kommenden Samstag (20. Juni) angesetzt.

Ein am Mittwoch von der FIA veröffentlichtes Dokument bestätigt, dass Mercedes einen Antrag auf "Right of Review", also Überprüfung der Entscheidung der Rennkommissare, gestellt hat. Die nun terminierte Anhörung wird in zwei Phasen stattfinden.

Gemäß den Vorschriften werden die Rennkommissare zunächst prüfen, ob Mercedes ein "wesentliches und relevantes neues Element" vorlegen kann, das zum Zeitpunkt der ursprünglichen Entscheidung noch nicht vorlag. Wird diese Voraussetzung erfüllt, geht der Fall in eine zweite Anhörung über, in der der Kern der Anfechtung geprüft wird.

Diese neueste Entwicklung folgt auf die dramatische Wendung, als die gegen Gasly ausgesprochenen Strafen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse aufgehoben wurden. Während des Rennens wurden mehrere Formel-1-Piloten bestraft, weil sie angeblich die Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in der Boxengasse überschritten hatten.

Gasly erhielt zwei separate Fünf-Sekunden-Strafen, wodurch er im Rennergebnis vom dritten auf den siebten Platz zurückfiel. Alpine legte jedoch erfolgreich Einspruch gegen diese Strafen ein, nachdem das Team Beweise vorgelegt hat, dass die vom offiziellen Zeitmesssystem in einem der Sektoren der Boxengasse verwendete Distanz falsch war.

Das Formula One Management (FOM) räumte das Problem ein und gab zu, dass das Zeitmesssystem für die Boxengasse in Monaco falsch eingerichtet worden war, woraufhin die Rennkommissare beide Strafen aufgehoben und Gasly wieder auf den dritten Platz gesetzt haben.

Diese Entscheidung wiederum warf sofort Fragen zu den Fällen anderer Fahrer auf, die unter denselben Umständen Strafen erhalten hatten. Derzeit ist noch unklar, ob Mercedes versucht, die Reaktivierung des dritten Platzes für Gasly zu kippen, oder ob das Team auch eine Überprüfung der Strafe gegen Russell anstrebt.

Zwar haben die FIA-Rennkommissare noch nicht offiziell festgestellt, dass Russells Strafe ungerechtfertigt war. Die Tatsache aber, dass seitens FOM eingeräumt wurde, dass das Zeitmesssystem fehlerhaft arbeitete, deutet stark darauf hin, dass auch Mercedes-Pilot Russell möglicherweise zu Unrecht wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse bestraft wurde.

Russell wurde zunächst eine Fünf-Sekunden-Strafe auferlegt. Daraufhin versuchte er, diese Strafe während eines Boxenstopps abzusitzen. Doch die Rennkommissare stellten später fest, dass die Strafe nicht korrekt verbüßt worden war. Infolgedessen erhielt er eine zusätzliche Durchfahrtsstrafe, die er nach dem letzten Restart absolvierte.

Durch diese Abfolge fiel Russell aus den Punkterängen heraus, wodurch aus einem Tag, an dem er solide Punkte gesammelt hatte, ein punktloses Ergebnis wurde. Die Folgen reichten allerdings über Monaco hinaus, da Russell in der Formel-1-Fahrerwertung 2026 erheblich an Boden verloren hat. Die Nullnummer war im WM-Kampf gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli besonders kostspielig.

Zwei weitere Teams sollen das derzeit noch immer vorläufige Ergebnis des Grand Prix von Monaco 2026 anfechten. McLaren hat bereits am Dienstag bestätigt, formell Einspruch gegen die Entscheidung zur Aufhebung von Gaslys Strafen eingelegt zu haben.

Auch McLaren-Pilot Oscar Piastri war einer derjenigen, die während des Rennens im Fürstentum bestraft wurden. Er verbüßte seine Strafe jedoch - anders als Gasly - bereits während des Grand Prix. Infolgedessen führte die Entscheidung, Gaslys ursprüngliche Rennzeit wiederherzustellen, dazu, dass Piastri im Ergebnis effektiv vom vierten auf den fünften Platz zurückgefallen ist.

Red Bull hat zwar nicht bestätigt, gegen die Entscheidung der Rennkommissare von vergangener Woche Einspruch eingelegt zu haben. Doch es wird davon ausgegangen, dass auch dieses Team genau das getan hat, um Isack Hadjars Podestplatz wiederherzustellen. Hadjar hatte ursprünglich den dritten Platz übernommen, nachdem Gaslys Strafen verhängt worden waren, verlor diese Position jedoch wieder, als die Sanktionen gegen den Alpine-Piloten aufgehoben wurden.

Fortsetzung folgt ...