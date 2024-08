Mercedes: Überrascht, dass W15 nicht von Anfang an konkurrenzfähig war

Mercedes hatte immer darauf vertraut, dass sein Formel-1-Auto, der W15, schnell sein würde, und war eigentlich überrascht, dass es sein Potenzial zu Beginn der Saison nicht ausschöpfen konnte.

Der deutsche Hersteller ging mit einer Bilanz von drei Siegen aus den letzten vier Rennen in die Sommerpause der Formel 1. George Russell triumphierte beim Großen Preis von Österreich, und Lewis Hamilton fügte Siege in Großbritannien und Belgien hinzu.

Der Erfolg kam mit einer Reihe von Upgrades, die rund um den Grand Prix von Monaco eintrafen und dazu beitrugen, die vom Team angestrebten besseren Balance-Eigenschaften des Autos zu erreichen.

Der leitende Renningenieur Andrew Shovlin ist der Meinung, dass der Schlüssel zum Erfolg des Teams in der schrittweisen Entwicklung des Verständnisses lag, wie man das Potenzial des Autos ausschöpfen kann: "Es war nicht so sehr ein bahnbrechender Moment", sagt er. "Ich denke, wir waren immer der Meinung, dass dieses Auto an seinem Tag schnell sein würde."

"Aber das über das ganze Wochenende zu schaffen, war zu Beginn des Jahres eine kleine Herausforderung für uns. Jetzt ist es viel nutzbarer", so Shovlin. "Das ist nicht nur eine Entwicklung. Es sind viele Dinge, die wir getan haben, um diese Probleme in den Griff zu bekommen."

"Wie ich schon sagte, waren wir überrascht, dass wir am Anfang nicht schneller waren. Wir dachten, wir hätten ein gutes Auto gebaut, und innerlich war es auch ein gutes Auto. Es hatte nur einige Probleme, die wir in den Griff bekommen mussten. Jetzt sehen wir das Ergebnis dieser harten Arbeit", betont er.

Shovlin ist der Meinung, dass die Fortschritte mit dem Auto zunahmen, sobald Mercedes richtig verstanden hatte, was nötig war, um es schnell zu machen: "Es ist einfach ein Merkmal dafür, wie gut die Organisation funktioniert", sagt er. "Ein großer Teil des Erfolgs in der Formel 1 besteht darin, zu lernen, und es geht um Ideen."

"Im Moment ist die Lernrate in diesem Jahr hoch, und die Ideengenerierung ist gut. Daher kommen schließlich all die neuen Teile und neuen Entwicklungen", so der Mercedes-Ingenieur.

Mercedes hat auch davon profitiert, dass die Vorhersagen aus dem Windkanal und den Simulationen besser mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen: "Je besser die Modelle, desto besser kann man offline entwickeln", fügt er hinzu.

"Wie wir schon sagten, haben wir viele verschiedene Modelle, und die Korrelation ist nie perfekt, aber es ist ein Bereich, in dem wir definitiv eine Verbesserung gesehen haben", so Shovlin.

"Die Fähigkeit, zu modellieren, was das Auto tun wird, ist heutzutage eine der besten Möglichkeiten der Entwicklung, wenn man nicht endlose Windkanal- oder Streckentests durchführen kann."