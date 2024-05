Mercedes und WhatsApp feiern neues Emoji mit Demorun in New York

In der Kommunikation via WhatsApp sind Emojis nicht mehr wegzudenken. Ein solches Emoji kann ab jetzt auch Mercedes sein Eigen nennen. Denn der Messaging-Dienst hat in Kooperation mit dem Formel-1-Team ein neues Rennwagen-Emoji veröffentlicht, das am Montag in New York enthüllt wurde.

Mit dabei waren Lewis Hamilton und Mercedes-Teamchef Toto Wolff, die gemeinsam den berühmten Lichtschalter des Empire State Buildings umlegten und damit eine Lichtshow in Gang setzten, die eine animierte Projektion des Emojis zeigte.

Tags darauf fanden die Feierlichkeiten in einem Demorun mit dem Mercedes W12 auf der Fifth Avenue ihren Höhenpunkt, bei dem Hamilton von einer lebensgroßen Nachbildung des Emoji-Rennwagens begleitet wurde. Die Fahrt war die allererste Live-Vorführung eines Formel-1-Autos in Manhattan überhaupt.

"Das war episch!", schwärmte Hamilton anschließend. "Es war schon immer ein Traum von mir, mit einem Formel-1-Auto über die Fifth Avenue in New York City zu fahren."

"Die Menschenmassen und die Begeisterung der Leute zu sehen, war fantastisch. So etwas zu machen, wenn man an die unglaubliche Geschichte dieser Stadt denkt, ist unglaublich", sagte der siebenfache Formel-1-Weltmeister über den Demorun.

Wolff betonte in Bezug auf die Zusammenarbeit mit WhatsApp: "In den letzten Jahren haben sowohl unser Sport als auch WhatsApp ein beeindruckendes Wachstum in den Vereinigten Staaten erlebt. Die Partnerschaft zwischen unserem Team und WhatsApp, unserem offiziellen Messaging-Partner, ist eine natürliche Ergänzung."

"Wir verlassen uns täglich auf WhatsApp wegen des Datenschutzes und der Sicherheit in unserer Kommunikation, was in der Formel 1 von entscheidender Bedeutung ist."

WhatsApp feiert mit der Einführung des neuen Rennwagen-Emojis pünktlich zum Miami-Grand-Prix am kommenden Wochenende auch sein rasantes Wachstum in den USA, das bei den täglich Nutzern und Nachrichten im zweistelligen Bereich liegt.

"WhatsApp ist nicht nur der beste Weg, um mit Freunden auf der ganzen Welt über ein Rennen zu chatten, sondern auch innerhalb der USA, und wir freuen uns, dieses Wachstum gemeinsam mit Mercedes und dem Empire State Building zu feiern", kommentiert Will Cathcart, Head of WhatsApp, den Meilenstein.

Mit Bildmaterial von Mercedes-Benz Group AG.