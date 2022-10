Mercedes mit Update in Austin: Klappt es noch mit dem ersten Saisonsieg?

Audio-Player laden

Andrew Shovlin, der leitende Renningenieur des Mercedes-Formel-1-Teams, sagt, dass sich das letzte Upgrade-Paket für den W13 auf das Lernen für die nächste Saison konzentrieren wird. Beim Grand Prix der USA werden sowohl Aero-Updates als auch einige gewichtssparende Elemente zum Einsatz kommen, da das Auto zu Beginn des Jahres rund zehn Kilogramm über dem Limit lag.

Während das Aerodynamik-Paket Lewis Hamilton und George Russell in Austin helfen soll, hat das Team auch Entwicklungen für den W14 des nächsten Jahres im Blick: "Es ist unser letzter Schritt in der Aero-Entwicklung und das wird uns hoffentlich ein bisschen mehr Leistung bringen", sagt Shovlin in einem Mercedes-Video.

"Aber wichtig ist, dass wir mit jedem Schritt mehr und mehr lernen, und dieses Lernen können wir ins nächste Jahr mitnehmen. Das ist also ein Teil davon, und es gibt auch ein paar Teile, bei denen wir etwas Gewicht aus Komponenten herausgenommen haben, die das Auto hoffentlich näher an das Gewichtslimit bringen werden."

Kriegt Mercedes die Qualifying-Probleme in den Griff?

Das Team macht jedoch keine Vorhersagen über die potenziellen Vorteile des Pakets: "Es ist sehr schwierig für uns, vorherzusagen, wo wir sein werden. In Singapur war Lewis sehr nahe an der Poleposition dran, doch in Suzuka hatten beide Autos einen großen Abstand zur Spitze."

"Unsere Rennpace war bisher recht stark", sagt Shovlin. "Wenn wir einen Schritt machen, können wir hoffentlich in den Kampf mit den Ferraris und den Red Bulls eingreifen, aber das Qualifying ist für uns im Moment wirklich schwer vorherzusagen."

"Aber wie ich schon sagte, es geht viel darum, zu lernen, und wir werden in den letzten vier Rennen sicherlich unser Bestes geben", so Shovlin, der einräumt, dass der Circuit of the Americas keine einfach zu fahrende Strecke ist. Er hofft jedoch, dass die Arbeiten an den berüchtigten Bodenwellen Mercedes helfen werden.

Bodenwellen in Austin Gilft für den Mercedes W13?

"Es ist eine knifflige Strecke, und das war sie auch vergangenes Jahr für uns. Sie war sehr holprig, die Reifen überhitzten stark und wir waren auf den weicheren Reifen nicht so gut unterwegs wie Red Bull."

"Sie haben den Belag erneuert, sodass die Probleme mit den Unebenheiten hoffentlich etwas weniger geworden sind. Aber in diesem Jahr ist es sehr schwierig, wirklich zu wissen, wo man auf der Strecke sein wird, bevor man dort ist", meint Shovlin.

"Wir werden keine Vorhersagen darüber treffen, wo wir abschneiden werden. Wir müssen einfach am Freitag dorthin fahren, sehen, welche Probleme wir haben, und dann sehen, ob wir sie mit der Abstimmung lösen können."

Mercedes gesteht: Mit Set-up in Japan verpokert

Shovlin gibt auch zu, dass Mercedes nun Zweifel an der Entscheidung hat, während des Suzuka-Wochenendes an einem Heckflügel mit hohem Abtrieb festzuhalten, der die Probleme mit dem Topspeed, mit denen die Fahrer in dieser Saison zu kämpfen haben, noch verschlimmert hat. Das Rennen hat eine zentrale Schwachstelle aufgezeigt, die es für den W14 zu beheben gilt.

"Wir haben uns entschieden, auf dem höchsten Abtriebsniveau zu bleiben", sagt Shovlin. "Ein Teil dieser Entscheidung bestand darin, dass wir damit die besten Rundenzeiten unter den Bedingungen des Rennens erzielen würden."

"Bei trockenen Bedingungen hätte es einen hohen Reifenverschleiß gegeben, aber wir hatten auch den Regen gesehen, der am Sonntag einsetzte, und wir waren der Meinung, dass dies in einem nassen Rennen von Vorteil sein könnte."

"Leider wurde das DRS nie aktiviert, und das bedeutete, dass das Überholen sehr, sehr schwierig war, und vielleicht wäre eine Einstellung mit weniger Abtrieb die richtige Entscheidung gewesen", gibt Shovlin zu.

"Aber grundsätzlich müssen wir für das nächste Jahr das Auto so verbessern, dass es mehr Abtrieb bei geringerem Luftwiderstand hat, und dann können wir mit den leichteren Flügeln fahren und in den Kurven trotzdem konkurrenzfähig sein."

Shovlin: Hätten bei der Strategie auf Russell hören sollen

Shovlin räumt auch ein, dass das Team einen Fehler machte, als man Hamilton und Russell beim Wechsel von Regen- auf Intermediate-Reifen in Suzuka zu einem Doppelstopp hereinholte. Russell verlor dadurch Plätze und beschwerte sich sofort über diese Entscheidung.

"Aber das Problem war, dass George und Lewis etwas zu nahe beieinander lagen, als dass wir den Boxenstopp ohne Zeitverlust hätten durchführen können, und diese Zeit kostete George schließlich die Position an Tsunoda und möglicherweise sogar die Position an Lando. Das machte es für ihn etwas schwieriger, an diesen Autos vorbeizukommen und saubere Luft zu finden."

