Mercedes-Upgrade funktioniert! Hamilton "spürt die Verbesserungen" erstmals

Macht sich der neue Unterboden am Mercedes W14 schon bemerkbar? Lewis Hamilton ist jedenfalls optimistisch, dass das Upgrade eine Wirkung zeigt. "Das ist eine der ersten Verbesserungen, die ich in den letzten zwei Jahren tatsächlich gespürt habe", sagt der siebenfache Weltmeister nach dem Qualifying in Austin.

"Das ist also positiv, und wir brauchen nur zwei oder drei Mal diesen Schritt, um uns in den Wettbewerbsmodus zu versetzen", denkt der Mercedes-Pilot, der sich in Texas den dritten Startplatz sicherte, direkt zwei Schritte weiter. "Ich glaube, dass die Jungs das schaffen können."

Hamilton ist der Überzeugung, dass die Änderungen das Auto in allen Leistungsbereichen "auf ein höheres Niveau gebracht" und nicht das Fahrverhalten insgesamt verändert haben. "Ich bin wirklich dankbar für die Verbesserungen, die das Team am Auto gemacht hat", freut sich der Mercedes-Pilot.

Hamilton hofft auf "engen Kampf"

"Jeder hat so hart gearbeitet, um ein paar Verbesserungen herbeizuführen, und dass wir so nah an McLaren, Ferrari und sogar den Red Bulls dran sind, ist meiner Meinung nach ein Beweis dafür, wie hart alle gearbeitet haben", glaubt Hamilton, der in Hinblick auf das Rennen am Sonntag aber nicht zu viel erwartet.

"Es ist zu früh, um das zu sagen", so Hamilton. "Keiner von uns hat einen Longrun absolviert, also habe ich keine Ahnung." Das aktuelle Qualifying-Ergebnis, mit Charles Leclerc auf Pole und Lando Norris auf dem zweiten Startplatz, kommt dem Mercedes-Piloten entgegen. "Vielleicht ist es dadurch besser, wenn die Red Bull nicht unter den ersten drei sind, weil sie oft weit vorne liegen und einfach in der Ferne verschwinden."

"Hoffentlich können wir uns drei einen engen Kampf liefern", ist Hamilton optimistisch. "Ich weiß nicht wirklich, ob es irgendetwas für das nächste Jahr bedeutet, aber wenn wir weiter experimentieren, bekommen wir immer mehr Wissen darüber, wohin wir gehen und wohin wir den Fluss des Autos lenken."

Hamilton ist zufrieden, Russell hat zu kämpfen Foto: Motorsport Images

Wolff: "Konkurrenzfähig, aber nicht superschnell"

Das musste auch Mercedes-Sportchef Toto Wolff anerkennen: "Die Rundenzeit, die Lewis fahren konnte, war konkurrenzfähig - aber nicht so, dass das Auto plötzlich superschnell ist", so Wolff. "Es gibt bestimmte Bereiche, in denen er sich wohler fühlt. Und George auf der anderen Seite war nicht zufrieden damit, wie das Auto für ihn lief."

Russell erreichte im Qualifying den fünften Startplatz und war in Anbetracht der Umstände mit dem Ergebnis jedoch zufrieden. Er hatte mit einem unruhigen Heck zu kämpfen, konnte allerdings auch "die Verbesserungen spüren, die wir gemacht haben", so Russell, der über Nacht an seiner Performance arbeiten möchte.

"Ich habe in meiner Runde einen Fehler gemacht, der mich möglicherweise eine Position gekostet hat", sagt Russell, der am Sonntag eine Punkteplatzierung ins Visier nimmt.

