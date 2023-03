Mercedes verpflichtet Jerome D'Ambrosio als neuen Nachwuchsleiter

Audio-Player laden

Jerome D'Ambrosio wird das Formel-1-Team von Mercedes ab sofort als Leiter des Nachwuchsprogramms verstärken. Der Belgier war in diesem Jahr mehrmals an der Seite von Mercedes-Teamchef Toto Wolff in der Box gesehen worden.

Bisher erklärte Mercedes, dass D'Ambrosios Anwesenheit rein informeller Natur sei, da er mit dem Team gut befreundet sei. Bei den Testfahrten in Bahrain im Februar sagte Wolff: "Er war in der Formel E, er war Teamchef von Venturi und wurde Zweiter in der Meisterschaft. Er ist hier als Freund, er beobachtet."

Schon damals deutete Wolff jedoch an, dass sich in der Zukunft vielleicht mehr daraus entwickeln könnte. Nachdem D'Ambrosio beim Grand Prix von Saudi-Arabien am Wochenende im Mercedes-Teamdress gesichtet wurde, bestätigte der Rennstall, dass er eine offizielle Rolle in der Mannschaft übernommen hat.

In seiner neuen Rolle wird D'Ambrosio dabei helfen, die vielen jungen Fahrer zu betreuen, die Mercedes in verschiedenen Kategorien auf der ganzen Welt unter Vertrag hat. Diese Aufgaben hatte im vergangenen Jahr James Vowles übernommen, bevor er zu Williams wechselte, wo er neuer Teamchef wurde.

D'Ambrosio wird an der Seite von Gwen Lagrue arbeiten, der bei Mercedes für das Fahrerprogramm verantwortlich ist und eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von jungen Fahrern wie Esteban Ocon und George Russell gespielt hat.

Zuletzt hat sich D'Ambrosio auf die Formel E konzentriert, nachdem er sich am Ende der Saison 2019/2020 aus dem aktiven Rennsport zurückgezogen hatte. In der darauffolgenden Saison übernahm er eine Rolle im Teammanagement von Venturi Racing und wurde schließlich im November 2021 Teamchef.

Nachdem er dem Team in der Saison 2021/2022 zu seiner erfolgreichsten Saison verholfen hatte, in der es Vizemeister in der Formel-E-Teammeisterschaft wurde, trat er im vergangenen September vor dem Wechsel des Teams zu Maserati zurück.

D'Ambrosio hat in seiner Zeit als Formel-E-Pilot drei Rennen gewonnen: 2016 in Berlin, 2016 in Mexiko und 2019 in Marrakesch. 2011 fuhr er für das Marussia-Virgin-Team in der Formel 1 und sprang 2012 beim Grand Prix von Italien für Lotus ein.

