Mercedes: Verstappen hat allen Grund, "ein bisschen frech" zu sein

Max Verstappen hat angesichts seiner Dominanz in der Formel 1 allen Grund, "ein bisschen frech" zu sein, meint Mercedes-Teamchef Toto Wolff und bezieht sich damit auf den Boxenfunk des Niederländers am Wochenende in Spa.

Dort fuhr der Red-Bull-Pilot erneut zu einem überlegenen Sieg, als er mit seinem Team am Funk scherzte, dass er angesichts seines großen Vorsprungs auf die Konkurrenz ja vielleicht einen zusätzlichen Stopp einlegen könnte, um seinen Mechanikern etwas mehr Training beim Reifenwechsel zu ermöglichen.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner erklärte später, dass die Idee abgelehnt wurde, weil das Risiko bestand, dass dabei etwas schiefgehen und das Team dumm dastehen könnte.

Verstappens Funkspruch über einen zusätzlichen Stopp veranlasste einige zu der Annahme, dass er mit seiner Einstellung ein wenig übermütig werden könnte, aber aus Sicht des Rivalen Mercedes war Verstappens Verhalten nicht zu dreist.

So sagt Mercedes-Teamchef Wolff: "Er hat allen Grund, ein bisschen frech zu sein. Er fährt einfach um alle anderen herum, das ist sein Verdienst, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das muss man anerkennen, auch wenn es ärgerlich ist."

Der Österreicher glaubt, dass der Rest des Feldes jetzt auf dem Niveau von Verstappens Teamkollegen Sergio Perez ist, während der Niederländer allen einen Schritt voraus ist.

Obwohl die Abstände zwischen Verstappen und dem Rest des Feldes größer waren als noch vor einem Jahr in Spa, glaubt der Mercedes-Teamchef, dass dies nicht das wahre Wettbewerbsbild in der Formel 1 widerspiegelt, und verweist auf die Fortschritte, die das Team mit seinem diesjährigen Auto gemacht hat.

"Vergangenes Jahr war Spa ein schreckliches Rennen und dieses Mal, vor dem letzten Stopp, lagen Perez, Leclerc und wir innerhalb von sechs oder acht Sekunden. Das ist also ein großer Schritt für uns, denn Spa war 2022 eine Katastrophe", so Wolff.

"Wir haben das Gefühl, dass wir diesen Schritt gemacht haben, aber dann gibt es diesen Spitzenreiter, der einen weiteren Schritt voraus ist. Wir müssen das einfach umkehren."

