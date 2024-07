Mercedes von CrowdStrike-Ausfall betroffen: Alles wieder im Lot!

Der globale IT-Ausfall hatte auch Auswirkungen auf das Formel-1-Team von Mercedes. Denn das amerikanische Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike, dessen Software-Update zu der weltweiten Panne führte, gehört zu den Sponsoren der Silberpfeile und stellt auch die Software des Rennstalls.

Daher war auch Mercedes von dem Bluescreen betroffen, der auch Banken, Fluglinien und TV-Sender auf der ganzen Welt in Schwierigkeiten brachte. Die Lösung des Problems war ein Zurücksetzen der Windows-Computer auf die vorherige Version der Software, was einige Zeit in Anspruch nahm.

Auch Mercedes musste diese Maßnahme am Freitagmorgen ergreifen, sowohl an der Strecke als auch in der heimischen Fabrik in Brackley. Die letzten Computer, die zurückgesetzt wurden, waren jene am Kommandostand, weil diese bis zum ersten Training in Ungarn nicht gebraucht wurden.

Bis zum Start der Session um 13:30 Uhr Ortszeit sollen jedoch alle Computer wieder funktioniert haben, sodass es während der Session keine Beeinträchtigungen für Mercedes gab.

Laut dem leitenden Renningenieur Andrew Shovlin sei die generelle Beeinträchtigung für das Wochenende nichtig gewesen, und alles wurde für das weitere Wochenende in Ordnung gebracht.

"Wir haben großartige Unterstützung von ihnen und allen unseren Partnern erhalten", sagt er. "Es gab ein bisschen Arbeit, die wir erledigen mussten. Wir haben eine Menge Computer in der Garage und am Kommandostand, und die mussten alle aktualisiert werden."

"Aber wir haben das alles in den Griff bekommen. Die Auswirkungen im ersten Training waren minimal, wenn nicht sogar gleich null. Es hat also ein bisschen Arbeit gemacht, aber wir sind jetzt wieder da, wo wir sein müssen."

Der langjährige Motorsport-Sponsor Acronis, der in der Formel 1 gearbeitet hat und derzeit Hendrick Motorsports in der NASCAR sponsert, hat die Lösung für die Probleme kritisiert. Kevin Reed, Chief Information Security Officer bei Acronis, sagt: "Der jüngste Ausfall von CrowdStrike scheint auf einen Fehler in ihrem EDR-Agenten zurückzuführen zu sein, der leider nicht gründlich getestet wurde."

"Dies führte zu einer weitreichenden Störung, da viele Installationen weltweit betroffen waren. Das fehlerhafte Update erfordert manuelle Eingriffe, insbesondere einen Neustart der Systeme im 'abgesicherten Modus' und das Löschen der fehlerhaften Treiberdatei. "

"Dieser Prozess ist mühsam und macht die Systeme in der Zwischenzeit anfällig, was zu opportunistischen Angriffen einladen kann", so Reed.