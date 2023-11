Mercedes vor Las Vegas: "Wir verstehen unsere Fehler"

Nach der enttäuschenden Leistung beim Formel-1-Wochenende von Brasilien, steht das Mercedes-Team in Las Vegas vor der nächsten großen Herausforderung. Die langen Geraden und kalten Temperaturen in der Nacht sollten auf dem Papier eher der Konkurrenz in die Karten spielen, doch Teamchef Toto Wolff sagt, dass man die Fehler aus Sao Paulo nun immerhin verstanden habe.

"Brasilien war wahrscheinlich unser schwierigstes Wochenende in dieser Saison", sagt er. "Nach vielversprechenden Performances in den USA und Mexiko haben wir in Brasilien nicht unsere beste Leistung gezeigt. Wir haben hart daran gearbeitet, die Fehler zu identifizieren, die wir bei der Abstimmung gemacht haben, und das ist uns gelungen."

"Wir verstehen unsere Fehler und können unseren Leistungsabfall im Vergleich zum Feld erklären. Das ist wichtig, denn wir wollen uns Platz zwei in der Konstrukteursweltmeisterschaft sichern", betont der Österreicher.

Ein Hauptproblem beim Sprintwochenende in Brasilien war, dass man aufgrund der Disqualifikation in Austin beim Set-up zu vorsichtig vorgegangen ist und den W14 zu hoch abgestimmt hat, was einen Verlust an Abtrieb zur Folge hatte. Dies wollte man wiederrum mit steileren Flügeln ausgleichen, was aber zu einer Erhöhung des Luftwiderstandes führte, wodurch man auf den Geraden zu einem leichten Opfer wurde.

Mercedes vor nächster Pleite in Las Vegas?

Laut Wolff wolle man in Las Vegas zurückschlagen, dennoch bietet die Strecke auf dem Papier eher wenig Chancen für den Mercedes. "Wir haben uns auf die Herausforderung vorbereitet, an einem völlig unbekannten Ort zu starten", sagt er. "Wir haben uns mit den begrenzten Informationen, die uns zur Verfügung stehen, so gut wie möglich vorbereitet, und es gibt einige einzigartige Merkmale, mit denen wir rechnen können."

"Der Zeitplan ist im Vergleich zu anderen Rennen versetzt. Wir werden in der Nacht fahren, wo die Temperaturen im einstelligen Bereich liegen dürften. Außerdem ist das Streckenlayout mit vielen langsamen Kurven und langen Geraden ungewöhnlich. Das wird eine große Herausforderung für uns alle, und wir freuen uns darauf, sie anzunehmen."

"Und auch abseits der Rennstrecke wird es eine immense Anstrengung sein", fügt Wolff hinzu. "Wir haben ein beeindruckendes Gästeprogramm, darunter unseren eigenen dreistöckigen Vegas Club neben Kurve vier."

"Das Medieninteresse wird enorm sein, und die Autos auf dem Las Vegas Strip fahren zu sehen, wird einer der aufregendsten Momente der Saison sein. Die Augen der Sportwelt werden auf die Formel 1 gerichtet sein, und wir freuen uns darauf, eine spektakuläre Show zu veranstalten. Es wird etwas ganz Besonderes sein, das wir erleben dürfen."

