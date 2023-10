Mercedes: Warum der Saisonstart 2024 so wichtig ist für 2026

Laut Mercedes-Technikchef James Allison ist es für Formel-1-Teams in der Saison 2024 "wichtiger denn je", mit einer guten technischen Basis in das neue Jahr zu gehen. Begründung: das neue Technische Reglement ab 2026, das bereits frühzeitig viele Ressourcen binden wird.

Oder wie es Allison formuliert: "2026 zeichnet sich schon ab am Horizont. Das Auto dafür muss noch 2025 entwickelt werden. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass das 2025er-Auto eine enge Verwandtschaft zum 2024er-Auto aufweisen wird. Und daher ist es doppelt wichtig, dass das Auto für 2024 gut wird."

Letzteres ist Mercedes seit 2022 wiederholt nicht gelungen: Sowohl der W13 als auch der aktuelle W14 haben die hohen Erwartungen des Werksteams nicht erfüllt. Deshalb löst sich Mercedes vor der Formel-1-Saison 2024 bewusst von seiner bisherigen Designphilosophie, um 2024 mit anderen Ansätzen einen Neustart zu versuchen.

Ein guter Saisonstart erleichtert vieles ...

Allison als Technischer Direktor der Sternmarke wünscht sich, dass sein Team dann von Anfang an voll da ist mit dem Auto, das vermutlich W15 genannt wird. "Denn wenn ein Fahrzeug schon zu Saisonbeginn gut ist, dann braucht es nicht sehr lange, bis man dessen Potenzial ausschöpfen kann", meint er.

Hier spricht Allison aus Erfahrung: Mercedes hat es seit 2014 häufig verstanden, ein Formel-1-Auto auf den Punkt schnell zu machen und ausgezeichnet in die Rennsaison zu starten. "Dann sind die Fahrer [bei den ersten Testfahrten] eingestiegen und sagten mehr oder weniger: 'Okay, ihr könnt euren Bonus ausgeben.'"

Diese Art der Rückmeldung wünscht sich Allison für das nächstjährige Mercedes-Rennauto, damit es seiner Mannschaft gelinge, "den Fokus richtig zu setzen", wie er sagt. "Denn wir wollen sicherstellen, dass wir möglichst guten Schwung aufnehmen für 2026 und bis dahin gute Saisons fahren."

Und mit "guten Saisons" kennt sich Mercedes aus: Von 2014 bis 2021 hatte die Sternmarke in der Formel 1 jeweils den WM-Titel in der Konstrukteurswertung gewonnen, von 2014 bis 2020 jeweils auch den WM-Titel in der Fahrerwertung. Nach P3 bei den Konstrukteuren 2022 steht Mercedes in der aktuellen Saison 2023 auf dem zweiten Platz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.