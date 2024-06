Mercedes: "Wir haben das Arbeitsfenster erheblich erweitert"

Der Grand Prix von Kanada verlief für Mercedes im Vergleich zu anderen Rennen in dieser Formel-1-Saison wesentlich erfolgreicher. George Russell sicherte sich die Pole und wurde Dritter, einen Platz vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.

Ein wichtiger Faktor für den Aufschwung war ein neuer Frontflügel am W15, der im Vergleich zur ersten Version in dieser Saison ein konventionelleres Design aufweist.

Auf die Frage, ob er wie erwartet funktioniert hat, sagt James Allison, der technische Direktor von Mercedes: "Ich würde sagen, ja. Wir hatten eine Vorstellung davon, wie er sich verhalten würde, weil George beim letzten Rennen in Monaco damit gefahren ist."

"In Montreal hatten wir zwei von ihnen, und wir erwarteten, dass er gut funktionieren würde. Tatsächlich erwarteten wir, dass er in Kanada noch etwas mehr leisten würde als in Monaco, denn die kanadische Strecke ist zwar ungewöhnlich, aber eher eine normale Strecke im Vergleich Monaco", weiß Allison.

"Und er lieferte mehr Performance. Das Auto fühlte sich leicht zu fahren und gut ausbalanciert an. Das Auto wurde zum Freund des Fahrers und nicht zu etwas, gegen das sie ankämpfen müssen, was in der ersten Saisonhälfte für uns problematisch war."

Allison: Betriebsfenster des W15 ist jetzt größer

Eines der Hauptprobleme bei allen drei Autos, die Mercedes bisher unter den Bodeneffekt-Regeln der Formel 1 entwickelt hat, war, dass sie nur ein kleines Betriebsfenster hatten, um optimale Leistung zu erzielen. Allison ist jedoch der Meinung, dass dieses Problem allmählich angegangen und behoben wird.

"Ich denke, wir haben das Arbeitsfenster erheblich erweitert", betont der Ingenieur. "Es gibt noch mehr zu tun, und wir werden es sicher wissen, wenn wir auf die nächste Strecke gehen, nämlich nach Barcelona. Dort gibt es wirklich eine große Bandbreite an Kurvenbedingungen. Dort ist die Strecke auch viel heißer."

Das werde also "ein ziemlich harter Test" für das Auto sein, prophezeit Allison. In Montreal kam Mercedes die neu asphaltierte Strecke entgegen, um den W15 perfekt einzustellen.

Mercedes hat weiter neue Teile in der Pipeline

Doch Allison ist sich sicher: "Die Änderungen, die wir vorgenommen haben, machen dieses Auto zu einem besseren Auto, und das wird auf jeder Strecke so sein, auf der wir fahren."

"Die Charakteristik von Montreal lässt es ein wenig schneller aussehen, als wir es bei den kommenden Rennen von Natur aus sein können. In Barcelona halte ich es für wahrscheinlicher, dass wir konkurrenzfähig sein werden, aber nicht ganz vorne."

Doch der Technikchef kündigt eine Reihe von neuen Teilen an, die in der Zukunft kommen werden: "Ich weiß, was wir planen, um das Auto weiter zu verbessern. Unsere Herausforderung besteht einfach darin, diese Verbesserungen in einem Tempo umzusetzen, mit dem die anderen nicht mithalten können."

"Durch den Einsatz aller hier in den kommenden Wochen und Monaten werden wir das Auto zurück an die Spitze bringen, sodass es auf jeder Strecke, die wir in Zukunft in Angriff nehmen, sein Montreal-Wochenende oder ein besseres haben kann."

