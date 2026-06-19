Mercedes zieht Antrag auf Überprüfung von Russell-Strafe zurück

Mercedes hat seinen Antrag auf Überprüfung ("Right of Review") der Zeitstrafe von George Russell beim Monaco-Grand-Prix zurückgezogen. Das hat der Automobil-Weltverband (FIA) am Donnerstagabend bekanntgegeben.

Russell gehörte zu mehreren Fahrern, die wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse eine Zeitstrafe erhielten. Später stellte sich heraus, dass es am Eingang zur Boxengasse in Monaco einen Fehler in der Zeitmessung gab, der falsche Signale auslöste.

Russell verlor alle Chancen auf einen Podestplatz in Monaco, da er seine Strafe dort nicht korrekt verbüßte. Auch McLarens Oscar Piastri war betroffen. Alpine-Pilot Pierre Gasly hingegen verbüßte seine beiden Zeitstrafen erst nach dem Rennen und verlor dadurch zunächst den Podestplatz, den er geerbt hatte.

Nachdem Alpine jedoch einen Antrag auf Überprüfung gestellt hatte, hoben die Rennkommissare die Strafen des Franzosen am vergangenen Freitag auf und stellten seinen Podestplatz wieder her.

Angesichts von Gaslys Wiedereinsetzung und der Erkenntnis, dass es ein Problem mit der Zeitmessung gegeben hatte, entschied sich Mercedes am Dienstag, ebenfalls einen Antrag auf Überprüfung einzureichen, um Russells Ergebnis möglicherweise korrigieren zu lassen.

Die FIA bestätigte jedoch am Donnerstagabend, dass Mercedes den Antrag zurückgezogen hat. Teamchef Toto Wolff hatte bereits zuvor eingeräumt, dass die Erfolgsaussichten gering seien.

"Die Rennkommissare wurden vom Mercedes-Formel-1-Team darüber informiert, dass der Antrag auf Überprüfung der Entscheidungen der Sportkommissare des Großen Preises von Monaco 2026 bezüglich eines Verstoßes gegen Artikel B1.6.3a des FIA-F1-Reglements im Zusammenhang mit Fahrzeug 63 zurückgezogen wird", teilen die FIA-Kommissare mit.

Red Bull und McLaren haben derweil gegen Gaslys Wiedereinsetzung auf P3 Berufung eingelegt, da sie es als unfair ansehen, dass der Franzose dafür belohnt wurde, seine Strafen nicht abgesessen zu haben, während andere unrechtmäßige Strafen nicht rückgängig gemacht werden können.

Dieses Verfahren wird vor den Internationalen Berufungsgerichtshof der FIA gehen.