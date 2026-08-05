Mercedes: Das hebt bessere Fahrer von guten ab

Macht der Fahrstil den Unterschied zwischen den beiden Mercedes-Piloten in der Formel-1-Saison 2026 aus? Während Youngster Kimi Antonelli nach einem schwierigen Debütjahr richtig aufzublühen scheint, hat der erfahrene George Russell überraschend Schwierigkeiten, mit seinem Teamkollegen mitzuhalten.

Ein wenig erinnert die Situation an Lewis Hamilton, der bei Mercedes von Russell entzaubert worden war und auch im ersten Ferrari-Jahr kein Bein auf die Erde brachte. Mit dem Ende der Ground-Effect-Ära kam auch die Leistung des siebenmaligen Weltmeisters zurück.

Passt Antonellis Fahrstil daher einfach besser zu der aktuellen Formel-1-Generation? Mercedes' stellvertretender Teamchef Bradley Lord hält das für ein schwieriges Thema: "Ich bin mir nie ganz sicher, was ich sagen soll, wenn wir über Fahrstil sprechen. Denn ich glaube, es gilt immer die Regel, dass die besten Fahrer auch die vielseitigsten Fahrer sind", sagt er.

"Genau deshalb sieht man das reine Fahrtalent im Nassen oft so stark herausstechen: Weil keine zwei Runden gleich sind, der Grip nie derselbe ist und daher die Fähigkeit, sich von Runde zu Runde anzupassen, den Unterschied macht."

"Ich denke, wir haben in der Vergangenheit und in der Gegenwart viele Fahrer im Feld gesehen, die auch über große Reglementänderungen hinweg an der Spitze konkurrenzfähig geblieben sind. Die echten Feinheiten des Fahrstils laufen daher oft auf die Änderungen bei der Reifenkonstruktion hinaus und darauf, wie die Reifen arbeiten", meint er weiter.

2026 sind die Formel-1-Autos beispielsweise mit einem deutlich höheren Reifendruck unterwegs als in den vergangenen Jahren. "Und das kann kleine Einflüsse darauf haben, wie sie das Anbremsen, den Kurveneingang und solche Dinge attackieren können", so Lord.

"Und ebenso gibt es einige Feinheiten beim Fahrstil, die unverhältnismäßig große Auswirkungen auf Dinge wie das Energiemanagement und Ähnliches haben können."

Die aktuellen Formel-1-Autos haben zudem einige Eigenschaften, die man in erster Linie als kontraintuitiv bezeichnen könne. Fahrer müssen gegen ihr Gefühl fahren, um an anderen Stellen schneller zu sein.

"Ich weiß ehrlich gesagt also nicht, wie viel davon auf den angeborenen Fahrstil als solchen zurückzuführen ist, denn die Fähigkeit zur Feinabstimmung und Anpassung ist oft das, was Fahrer voneinander unterscheidet", sagt Lord.

Trotzdem möchte er betonen, dass beide Fahrer in der Lage sind, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Russell sei lediglich etwas offensiver mit den Herausforderungen beim Anpassen und Umstellen umgegangen.

"Aber ich glaube nicht, dass es für George oder für Kimi irgendeine fundamentale Einschränkung gibt, die bedeuten würde, dass sie nicht das Allerletzte aus dem Auto herausholen können. Und das haben wir gesehen, schließlich haben beide Grands Prix gewonnen und das in ziemlich eindrucksvoller Manier in diesem Jahr."