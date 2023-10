Mexiko: Pirellis letzte Chance für Änderungen an den Reifen für 2024

Ein Reifentest in Mexiko gibt Pirelli die letzte Chance, seine Pneus für die kommende Formel-1-Saison 2024 noch einmal zu verändern. Denn am Freitag werden die Fahrer auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez noch einmal einen Prototypen einer neuen C4-Mischung testen.

Der italienische Hersteller hat bereits entschieden, alle anderen Mischungen im kommenden Jahr unverändert zu lassen. Nur der C4 könnte noch einmal auf den Prüfstand kommen und bekommt im Training von Mexiko die Gelegenheit, den Wert der neuen Mischung zu beweisen.

Pirelli hatte einen ähnlichen Test mit einer neuen C2-Mischung am Freitag des Japan-Wochenendes im vergangenen Monat durchgeführt, danach aber entschieden, dass diese keine Verbesserung darstellte.

Die Entscheidung, unveränderte Reifen von einer Saison in die nächste zu übernehmen, ist ungewöhnlich und wurde bisher nur zwischen 2020 und 2021 getroffen, als es wegen COVID keine Reifentests gab und die Autos ohnehin zum Großteil mit in das kommende Jahr genommen wurden.

Normalerweise muss Pirelli mit dem steigenden Abtrieb Schritt halten und im Wesentlichen abschätzen, wo die Belastungen bis zum letzten Rennen der Saison 2024 liegen werden. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt der Tests jedoch auf dem Fahren ohne Heizdecken - ein Schritt, der nun auf frühestens 2025 verschoben wurde.

Da für die kommende Saison weniger Aufwand in die Verbesserung der normalen Reifen gesteckt wurde, entschied man sich für die Beibehaltung des aktuellen Produkts und der in Silverstone erstmals vorgestellten Konstruktion, die ihrerseits ein Nebenprodukt der Tests ohne Heizdecken war.

Die Option, die C4-Mischung zu ändern, bleibt jedoch offen, sollte der Test am Freitag erfolgreich verlaufen.

"In Mexiko haben wir einen C4 mit der Idee, einen Reifen mit einem breiteren Arbeitsfenster zu haben", sagt Pirelli-Manager Mario Isola. "Er hat die gleiche Performance wie der aktuelle C4, aber einen breiteren Arbeitsbereich und etwas mehr mechanischen Grip, denn mit dem C4 hatten wir auf einigen Strecken etwas Graining, und das wollen wir reduzieren."

"Sollte der Test erfolgreich verlaufen, ist die Einführung des C4 für nächstes Jahr geplant. Ansonsten behalten wir den jetzigen", stellt er klar.

Reifentest in Abu Dhabi überhaupt sinnvoll?

Sollte sich Pirelli für den Wechsel zum neuen C4 entscheiden, müssen die Reifen für den Reifentest in Abu Dhabi im Schnellverfahren durch das System geschleust werden.

Normalerweise werden die Teams bei diesem Test mit den neuesten Entwicklungen von Pirelli für die kommende Saison vertraut gemacht, aber Isola sagt, dass der Test trotzdem nützlich sein wird, auch wenn sie mit Reifen fahren, die sie bereits kennen.

"Die Reifen für den Test in Abu Dhabi sind im Grunde dieselben, die wir jetzt haben", sagt er. "Der Unterschied ist, dass die Teams die Möglichkeit haben, zusätzliche Sensoren am Auto anzubringen, um Daten zu erhalten, die auch für uns wichtig sind. Sie sind auch verpflichtet, die Daten dieser zusätzlichen Sensoren mit Pirelli zu teilen."

"Für uns ist es auf jeden Fall ein nützlicher Test, um Daten zu sammeln, die wir normalerweise an einem Rennwochenende nicht haben, denn während des Rennens kann man wegen des Gewichts nicht alle diese Sensoren anbringen, und einige davon stören ein wenig die Aerodynamik und so weiter."

"Es ist ein nützlicher Test für die Teams, also auch für uns, und es ist auch eine Gelegenheit für die jungen Fahrer des zweiten Autos, in Abu Dhabi zu fahren", so der Italiener.

Isola ist nach wie vor zuversichtlich, dass die aktuelle Konstruktion in der Lage sein wird, die erhöhten Belastungen bis Ende 2024 zu bewältigen: "Wenn man sich die Simulation ansieht, die wir erhalten haben, ja", sagt er.

"Aber wir wissen, dass [die Teams] zum Beispiel in diesem Jahr in der Lage waren, ein höheres Leistungsniveau oder einen höheren Abtrieb zu erreichen als in der Simulation zu Beginn des Jahres."

"Wenn ich mir also die Simulationen anschaue, die wir im Juni erhalten haben, dann können wir mit der aktuellen Konstruktion diese Belastung bewältigen", so Isola. "Wir werden Anfang Dezember neue Simulationen erhalten und diese natürlich analysieren, da sie wahrscheinlich genauer sind als die vom Juni."

Neue Intermediates weiter geplant

Pirelli hat zudem immer noch die Möglichkeit, in der Saison 2024 überarbeitete Regenreifen und Intermediates einzuführen, wie es in diesem Jahr der Fall war, als in Monaco erstmals ein Regenreifen zum Einsatz kam, der ohne Heizdecken benutzt wurde.

"Wir suchen nach Strecken, auf denen wir Regenreifen und Intermediates testen können", sagt Isola. "Denn das Ziel ist es, einen Regenreifen mit besserer Performance zu haben, um eine bessere Überlappung mit dem Intermediate zu haben, und vielleicht einen Intermediate, der ohne Heizdecke funktioniert, schon für 2024."

Pirelli plant weiterhin mit neuen Intermediates Foto: Motorsport Images

Das wird aber vermutlich zu Saisonbeginn 2024 noch nicht der Fall sein, "denn mit dem Kalender, den wir nächstes Jahr haben, müssen die ersten Reifen für Japan, China und Australien sehr früh geliefert werden, sodass wir nicht die Möglichkeit haben, sie zu Beginn der Saison zu ändern", sagt Isola.

"Aber wenn wir einen besseren Reifen für 2024 finden, werden wir mit den Teams, der FIA und der Formel 1 über die Möglichkeit sprechen, diese Reifen während der Saison einzuführen."

Untersuchungen zu Katar dauern an

In der Zwischenzeit setzt Pirelli seine Untersuchungen zu den Randsteinschäden fort, die beim Grand Prix von Katar aufgetreten waren.

"Was ich sagen kann, ist, dass wir jetzt mehrere Reifen unter verschiedenen Bedingungen testen, um das Ausmaß der Schäden zu verstehen", erklärt er. "Wenn wir uns die mikroskopische Analyse ansehen, können wir bestätigen, dass wir nach dem Rennen einige Schäden hatten, die sich mit den Beobachtungen aus dem Sprint decken. Es war also da."

"Aber wir hatten auch die Möglichkeit, einige spezifische Tests durchzuführen, um die Restlebensdauer zu verstehen. Die Restlebensdauer basiert auf einer normalen Strecke, nicht auf einer Strecke mit Randsteinen, aber die Reifen hatten eine gewisse Restlebensdauer."

"Das bedeutet, dass die Distanz von 18 Runden meiner Meinung nach die richtige Entscheidung war, da sie eine Sicherheitsmarge einbezog. Das war genau das, was wir sehen wollten."

Isola sagt, dass Pirelli noch keine konkreten Antworten hat: "Es ist noch etwas früh, um eine Schlussfolgerung zu ziehen, denn einige der Tests brauchen noch etwas Zeit, um richtig durchgeführt zu werden, und dann werden wir einen Bericht erstellen."

"Ich hatte bereits einige Treffen mit der FIA, um zu verstehen, wie man diesen Informationsfluss von Anfang an managen kann."

"Ich denke, es ist recht positiv, wir haben einige Ideen. Wir sind gerne bereit, jede Analyse über die Geometrie der Randsteine oder die Auswirkungen der Randsteine auf die Reifen und solche Dinge zu unterstützen, denn wir wissen, dass eine Rennstrecke nicht nur für die Formel 1 entworfen wird, sondern auch für Motorräder, GT-Autos, andere Monoposti und viele, viele andere Meisterschaften", so Isola.

"Es ist also nicht einfach, einen Kompromiss zu finden, der alle zufriedenstellt. Aber ich glaube, dass wir diese Aufgabe gemeinsam angehen müssen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.