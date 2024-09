Miami gibt Fehler zu: F1-Sprintrennen war doch ein voller Erfolg!

Eigentlich war man in Miami kein Fan davon, ein Sprintrennen der Formel 1 auszutragen, doch nach der ersten Ausgabe 2024 muss Grand-Prix-Promoter Tyler Epp eingestehen, dass er falsch lag. Der Sprintevent war aus Sicht des Veranstalters ein voller Erfolg, sodass Miami auch im kommenden Jahr wieder zu den sechs Strecken gehören wird, die einen Sprint austragen werden.

"Ich habe mich in Bezug auf das Sprintrennen geirrt, ich war sehr besorgt über das Wertversprechen, aber ich hätte nicht falscher liegen können", gibt Epp im Gespräch mit Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com, zu.

"Ich will ganz klar sagen, dass ich nicht überzeugt war, als wir den Deal abgeschlossen haben", meint er, "aber das Feedback und die Daten, die wir bekommen haben, haben gezeigt, dass die Besucherzahlen an Samstagen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind."

Und: Die Besucher seien auch früher an die Strecke gekommen, um sich das Sprintrennen am Samstagvormittag - statt eines weiteren Freien Trainings - anzuschauen. "Wenn wir uns die Gatescans und Daten ansehen, kommen sie nicht zum Qualifying, sondern zum Sprintrennen", betont Epp.

"Ich habe mich geirrt, es war eine sehr, sehr gute Sache für uns. Ich verstehe, dass es nicht für jeden Veranstalter so war, aber wir haben es wirklich genossen und sehen einen echten kommerziellen Wert in der Ausrichtung eines Sprintrennens", sagt er. Fazit: "Es war fantastisch für uns."

Die Sprintrennen sind in der Formel 1 umstritten. Nicht jeder ist ein Fan dieses Formats, doch Aussagen wie die von Epp dürften den Verantwortlichen zeigen, dass Sprints auch in Zukunft Teil der Königsklasse sein können. Formel-1-Boss Stefano Domenicali hatte zuletzt eine Ausweitung in Aussicht gestellt, wenn auch nicht auf alle Rennen, so wie es in der MotoGP der Fall ist.

2025 werden erneut sechs Sprintrennen ausgetragen werden: in China, Miami, Belgien, Austin, Brasilien und Katar.

Rahmenprogramm wichtig

Was in Miami ebenfalls bleiben soll, sind die Rahmenrennen. 2024 hatte die F1-Academy-Serie auf dem Kurs Station gemacht, genau wie der Porsche Deluxe Carrera Cup North America, der vermutlich im kommenden Jahr wiederkommen soll.

"Es ist wichtig, was vor der Formel 1 auf die Strecke kommt", sagt er. "Im ersten Jahr wurde sehr deutlich gemacht, dass niemand vor ihnen auf die Strecke geht, weil sie die Ersten auf der neuen Strecke sein wollten." Jetzt sei das natürlich anders.

Miami will bei zwei Rahmenrennen bleiben

"Im dritten Jahr waren die Support-Rennen für uns erfolgreich, Porsche auf der Rennstrecke und die F1 Academy auf der Rennstrecke zu haben, war ein echter Gewinn", betont er. "Die Ideallinien sind zwar nicht immer exakt dieselben, aber das Gummilegen hatte Auswirkungen auf das, womit die Rennteams auf der Strecke zu tun hatten."

Der Grand-Prix-Chef spricht sich für zwei Rahmenrennen aus, "und wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr ein ähnliches Aufgebot haben werden."

Epp: "Wir haben in den Jahren eins und zwei viel gelernt, wir nehmen Herausforderungen und Fehler an und sind ehrlich damit, wir versuchen, sie mit Vollgas anzugehen."

"In den Jahren zwei und drei ging es nur um Optimierungen, und in den Jahren vier und fünf ist es meiner Meinung nach genauso wichtig, dass wir auf unseren Kunden hören - darauf haben wir in den letzten zwölf Monaten großen Wert gelegt."