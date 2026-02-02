Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone

MotoGP
MotoGP
Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone
Formel 1 Miami

Miami-Grand-Prix 2026: Luxus-Upgrade für den ikonischen Jachthafen

Der Miami-Grand-Prix setzt 2026 auf den "MSC Yacht Club": Die vierstöckige Anlage im Stil einer Superjacht bietet puren Luxus

Markus Lüttgens Stuart Codling
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Miami-Grand-Prix 2026: Luxus-Upgrade für den ikonischen Jachthafen

Geplanter Jachtclub-Paddock an der Rennstrecke von Miami

Foto: Formel 1

Der Miami-Grand-Prix bleibt seiner Linie treu und setzt auch 2026 auf Extravaganz. Nachdem die Organisatoren bei den Autosport Awards 2026 als "Promoter des Jahres" ausgezeichnet wurden, haben sie nun ein ambitioniertes neues Hospitality-Konzept vorgestellt. Im Zentrum der Neuerungen steht eine mehrstöckige Anlage im Stil einer Superjacht, die das Erlebnis am Miami International Autodrome auf ein neues Level heben soll.

Seit dem Debüt im Jahr 2022 arbeitet das Rennen in Florida intensiv an einer eigenen Identität, die den Lifestyle der Stadt widerspiegelt. Ein fester Bestandteil ist dabei der künstliche Jachthafen im Bereich der Kurven 5 bis 9. Auch wenn das Wasser dort nicht echt ist, sind es die Boote umso mehr. Für die Saison 2026 wird dieser Bereich nun durch ein massives Bauwerk massiv aufgewertet.

In Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Sponsor MSC Cruises entsteht der sogenannte "MSC Yacht Club". Das vierstöckige Gebäude wird beeindruckende Ausmaße annehmen: 80 Meter Länge, 29 Meter Breite und eine maximale Höhe von 15 Meter. Jedes der Decks bietet eine eigene Atmosphäre.

Auf dem ersten Deck erwartet die Gäste ein Open-Air-Bereich mit Pool und Lounge-Möbeln. Das zweite Deck setzt auf gehobene Gastronomie der französischen Marke Bagatelle, inklusive eines exklusiven "Chef's Table" Erlebnisses. Auf der dritten Ebene befindet sich ein schattiger Sitzbereich samt einer Bar von Jack Daniel's. Den krönenden Abschluss bildet das "Captain's Deck", ein privater Bereich auf der obersten Etage, der einen Panoramablick über das gesamte Streckengelände ermöglicht.

Neben dem Luxussegment gibt es auch Neuerungen für Inhaber von regulären Eintrittskarten. Im Zuge der Umgestaltung des Marina-Bereichs wird ein neuer, erhöhter Bereich für "General Admission" geschaffen. Dieser bietet Blick auf Kurve 7 und war in der Vergangenheit speziellen Ticketinhabern vorbehalten. Die Organisatoren versprechen dadurch eine deutlich bessere Sicht auf einen der dynamischsten Abschnitte der Strecke.

Katharina Nowak, die Präsidentin des Miami-Grand-Prix, betont die Bedeutung des Projekts: "Von Anfang an war die Marina eine der prägenden Eigenschaften unseres Rennens. Mit dem MSC Yacht Club wollten wir diesen ikonischen Ort aufwerten und etwas schaffen, das noch intensiver und raffinierter ist und eine stärkere Verbindung zum Rennsport bietet. Gemeinsam mit MSC Cruises haben wir ein herausragendes Gästeerlebnis kuratiert, ohne dabei die Energie von Miami zu verlieren, die unser Rennen so einzigartig macht."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Urteil vom Technikchef: Das fiel bei Arvid Lindblad sofort auf
Nächster Artikel Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos
Mehr von
Markus Lüttgens

Christian Horner denkt an Rückkehr in die F1 - aber nur unter einer Bedingung

Formel 1
Formel 1
Christian Horner denkt an Rückkehr in die F1 - aber nur unter einer Bedingung

Ein Fehler, viele Erkenntnisse: Isack Hadjars Analyse nach dem Crash

Formel 1
Formel 1
Ein Fehler, viele Erkenntnisse: Isack Hadjars Analyse nach dem Crash

Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
F1 Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
F1 Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen