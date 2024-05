Miami-Sprint: Verstappen gewinnt, Ricciardo & Hülkenberg begeistern!

Es ist für die Konkurrenz schon beängstigend, wie sich das Miami-Rennwochenende bisher entwickelt. Denn Max Verstappen war auch nach dem Sprint überhaupt nicht zufrieden mit der Balance seines Red Bull. In der zehnten der 19 Runden funkte er: "Schrecklich. Hinten null Grip. Wie im Quali."

Trotzdem feierte Verstappen einen letztendlich ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Gleich in der ersten Runde tauchte Charles Leclerc (Ferrari) einmal neben ihm auf, doch danach hatte Verstappen das 19-Runden-Rennen am späten Samstagvormittag (Ortszeit in Florida) unter Kontrolle. Letztendlich fuhr er 3,4 Sekunden vor Leclerc als Sieger über die Ziellinie.

Die große Überraschung war jedoch Daniel Ricciardo (Racing Bulls), von P4 gestartet, der sich am Start sogar kurzzeitig an Sergio Perez (Red Bull) vorbeischieben, das Podium dann aber nicht ganz halten konnte. In Runde 5 musste er den Mexikaner mit DRS überholen lassen.

Im Finish verteidigte Ricciardo den vierten Platz aber beherzt gegen Carlos Sainz (Ferrari) und Oscar Piastri (McLaren) und war damit im bunt lackierten Racing-Bulls-Auto sicher derjenige, der am meisten in den TV-Bildern zu sehen war.

Ebenfalls überraschend: Nico Hülkenberg (Haas) konnte sich vom zehnten Startplatz auf P7 verbessern und nahm damit zwei unerwartete WM-Punkte mit.

Platz 8 ging zunächst an Lewis Hamilton (Mercedes), der jedoch wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse nachträglich eine Strafe aufgebrummt bekam. So rutschte Yuki Tsunoda (Racing Bulls) in die Punkteränge auf.

Kevin Magnussen (Haas) und Pierre Gasly (Alpine) rundeten die Top 10 ab. Punkte gab's aber nur für die Top 8.

Wer war schuld an der Startkollision?

Verstappen hatte die erste Runde noch nicht beendet, da aktivierte Rennleiter Niels Wittich schon das Safety-Car. In der ersten Kurve stand der McLaren von Lando Norris, und der musste erstmal geborgen werden, bevor es unter Grün weitergehen konnte.

Für die Rennkommissare ("no further Action") gab es bei dem Unfall in Kurve 1 keinen Schuldigen. ORF-Experte Alexander Wurz findet: "Für mich gibt es zwei Auslöser: Alonso, der seinen Teamkollegen rausgeschoben hat, und Hamilton, der viel zu schnell dort angekommen ist."

In der ersten Kurve wollten vier Autos nebeneinander einbiegen. Norris war ganz außen und konnte am allerwenigsten dafür, während Fernando Alonso innen, rechts neben Lance Stroll, recht optimistisch war. Die beiden Astons hätten sich wahrscheinlich sowieso berührt. Als dann aber auch noch ganz rechts Lewis Hamiltons Mercedes angeschossen hab ("Habe eine Lücke gesehen"), war der Crash unvermeidbar.

Für Stroll und Norris war der Sprint damit vorzeitig beendet. Hamilton konnte weiterfahren, Alonso spielte als am Ende 18. und Letzter keine Rolle mehr.

Wie kämpfte Magnussen für Hülkenbergs Punkte?

Nach der Safety-Car-Phase lag Hamilton an neunter Stelle, unmittelbar hinter Kevin Magnussen (Haas). Der verteidigte sich aggressiv und fuhr dabei zweimal neben die Strecke - was ihm, nicht zum ersten Mal in dieser Saison, eine Zehnsekundenstrafe einbrachte.

"Den Penalty sehe ich absolut nicht. Das ist nicht fair, dass man zehn Sekunden bekommt, wenn man einmal drüber rauscht", findet ORF-Experte Alexander Wurz.

In Runde 14 versuchte es Hamilton bei Kurve 1 erneut, doch Magnussen steckte wieder nicht zurück, bremste extrem spät und verhinderte so, dass Hamilton einlenken konnte. Magnussen kassierte die nächste Zehnsekundenstrafe, und Tsunoda profitierte von der Situation und ging an Hamilton vorbei.

Der große Profiteur war Hülkenberg, dessen Vorsprung inzwischen auf mehr als fünf Sekunden angewachsen war. Damit hatte der Deutsche, von P10 aus gestartet, zwei unerwartete WM-Punkte sicher.

Warum bekam Ocon schon vor dem Start eine Strafe?

Das ist neu: Esteban Ocon ging schon mit einer Zehnsekundenstrafe vorbelastet in den Sprint. Grund: Beim Rausfahren aus der Box, auf dem Weg in die Startaufstellung, krachte er in den Leclerc-Ferrari, der nichtsahnend in der "Fastlane" fuhr. Urteil der Kommissare: "unsafe Release".

Ocon absolvierte seine Strafe während der Safety-Car-Phase, als das Feld durch die Boxengasse umgeleitet wurde, während die Sportwarte damit beschäftigt waren, den Norris-McLaren zu bergen. Und fiel auf Platz 17 zurück.

Apropos Kommissare: Norris muss sich nach dem Sprint dafür erklären, dass er nach der Startkollision über die Strecke lief. Ein Vergehen, für das Hamilton 2023 in Katar eine Verwarnung und 50.000 Euro Geldstrafe kassiert hatte (davon 25.000 auf Bewährung).

Wo kann man Qualifying und Rennen live sehen?

Miami ist nach Schanghai vor zwei Wochen das zweite von sechs Sprint-Rennwochenenden der Formel-1-Saison 2024 (Hier geht's zum kompletten Kalender!) - mit verändertem Format: Das Sprintqualifying steigt am Freitagnachmittag, das Sprintrennen am Samstagmorgen, das Qualifying für den Grand Prix am Samstagnachmittag und der Grand Prix wie immer am Sonntag.

In Deutschland wird der Grand Prix von Miami nicht im Free-TV übertragen. Wer Qualifying und Rennen live sehen will, muss auf einen Bezahlservice setzen. Start zum Qualifying ist am Samstag um 22:00 Uhr, Start zum Rennen am Sonntag um 22:00 Uhr. Jeweils deutscher Zeit, bei sechs Stunden Zeitverschiebung zwischen München und Schanghai. (Hier geht's zur TV-Übersicht!)

Eine Analyse des (nicht nur) sportlichen Geschehens liefern jedoch täglich Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de - und zwar kostenlos für alle User, ohne Pay-TV-Schranke. Die F1-Show steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3:00 Uhr deutscher Zeit (nach dem Rennen um 4:00 Uhr) und bietet Kanalmitgliedern die Möglichkeit, im Livechat Fragen zu stellen.

