Miamis F1-Chef: Von starkem Las-Vegas-GP profitieren alle US-Rennen

Auch wenn bei der Formel-1-Premiere in Las Vegas 2023 nicht alles nach Plan verlief, ist Tyler Epp, Präsident des Grands Prix von Miami, überzeugt, dass der Erfolg des Eröffnungsrennens auf dem Las Vegas Strip für alle drei US-Rennen von Vorteil ist und der Formel-1-Landschaft in den USA hilft.

"Ich denke, das tut es", sagt Epp gegenüber Motorsport.com. "Wir sprechen oft darüber. Es ist immer gefährlich, alle amerikanischen Formel-1-Fans in eine Schublade zu stecken, aber wir alle mögen den Wettbewerb und wir alle mögen das Drama."

"Das Rennen in Vegas hatte beides! Unser Rennen im vergangenen Mai hatte auch ein gutes Stück davon. Ich denke also, dass jedes Mal, wenn wir ein großartiges Rennen in unserem Land veranstalten können, dies nur dazu beiträgt, den amerikanischen Formel-1-Fan zu kultivieren", betont der Miami-Chef.

Das Grand-Prix-Wochenende in Las Vegas 2023 hatte mit einer Schrecksekunde begonnen, als sich im ersten Freie Training ein Kanaldeckel löste und zu Verzögerungen führte. Fans wurden nach Hause geschickt, das zweite Training war ein "Geistertraining".

Das Rennen selbst entpuppte sich dann aber als eines der aufregendsten der Saison 2023 - und verscheuchte alle dunklen Wolken der Kritik, die über der Veranstaltung hingen.

Epp lobt: "Das war eine Herkules-Leistung"

Epp räumt zwar ein, dass die Durchführung des Rennens auf öffentlichen Straßen ein großes Unterfangen war, das für vor allem die Anwohner zu Beeinträchtigungen führte. Das habe sich dank eines spektakulären Rennens und des starken wirtschaftlichen Aufschwungs für die Stadt letztendlich bezahlt gemacht.

"Ich kann nicht genug über die Bemühungen von Renee (Wilm, CEO des Las-Vegas-GP; Anm. d. R.) und ihrem Team sagen. Das war eine Herkules-Leistung", lobt Epp. "Ich denke, dass die Promoter-Gemeinschaft füreinander einsteht. Wir wissen, wie es ist, wenn Fehler passieren. Und ihre Arbeit war hervorragend."

"Als amerikanischer Promoter glauben wir, dass die Flut alle Boote anhebt. Also wollten wir, dass dies ein Erfolg wird", betont Epp. Deshalb seien auch die anderen US-Promoter vor Ort gewesen, um "in jeder erdenklichen Weise" zu unterstützen.

"Aber ich denke, dass Renee und das Team alles getan haben, was sie konnten, um in den Sport zu investieren, und das war am Samstagabend deutlich zu sehen."

Für die örtliche Wirtschaft ein echter Booster

Die Veranstaltung in Las Vegas wurde auch von den umliegenden Casinos und Hotels als großer finanzieller Erfolg gewertet, deren Einnahmen in die Höhe schnellten, und das trotz der besagten Beeinträchtigungen auf dem weltberühmten Strip.

Die Glücksspielkontrollbehörde von Nevada meldete, dass die viertägige Formel-1-Veranstaltung dazu beitrug, den Casinos auf dem Strip im Laufe des Monats fast 821 Millionen Dollar an Glücksspieleinnahmen zu bescheren, was einem Anstieg von 22,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Finanzchef des Hotel- und Casinobetreibers MGM Resorts International sagte, dass die Veranstaltung das umsatzstärkste Wochenende in der Geschichte des Unternehmens gewesen sei, da die Zimmerpreise um 33,7 Prozent höher waren als im Vorjahr.

