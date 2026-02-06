Michael Schumachers erster Sieger-Benetton für Millionen versteigert

Der Benetton B192, das Auto, mit dem Michael Schumacher seinen ersten Sieg in der Formel 1 feierte, hat bei einer Auktion den Besitzer gewechselt. Bei Broad Arrow Auctions erzielte der Rennwagen einen Verkaufspreis von 5.082.000 Euro.

Damit blieb die Summe aber hinter den Erwartungen zurück: Ursprünglich war der Bolide mit einem Schätzwert von bis zu 8,5 Millionen Euro gelistet.

In der Saison 1992 legte Schumacher in diesem Fahrzeug den Grundstein für seine beispiellose Karriere. An der Seite von Teamkollege Martin Brundle sicherte sich der junge Deutsche beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Das von Rory Byrne entworfene Modell wurde von Schumacher in insgesamt fünf Grands Prix pilotiert.

Das Auktionshaus beschreibt den Wagen in einem Video als den "entscheidenden Funken, der eine Legende entfachte. In eine Welt, die von Senna, Mansell und Prost regiert wurde, kam ein teutonischer Emporkömmling, definiert durch Präzision, Disziplin und einen unerschütterlichen Sinn für die Richtung", heißt es in der Beschreibung.

"Auf der für ihr schlechtes Wetter bekannten Rennstrecke von Spa-Francorchamps führte ihn dieses Auto 1992 zu seinem ersten entscheidenden Triumph. Fahrer und Auto kamen an jenem Tag, um eine legendäre Reise zu beginnen, einen Auftakt zu der Dominanz, die folgen sollte."

"Die Zeit vergeht, Champions kommen und gehen, aber der erste Schritt auf dem Weg zu sieben Titeln bleibt. Legenden bleiben."

Schumacher sagte damals nach seinem ersten Triumph: "Ich kann es wirklich nicht beschreiben, ich meine, es ist etwas Verrücktes."

Details zum Benetton B192 von Michael Schumacher

- Antrieb: Ford 3,5-Liter-V8-Motor mit einer Leistung von ca. 660 bis 680 PS

- Besonderheit: Letzter von Benetton produzierter Formel 1-Wagen mit manuellem Schaltgetriebe

- Erfolgsbilanz: Insgesamt elf Podiumsplätze, ein Sieg und zwei schnellste Runden