Mick Schumacher bekommt Renncockpit bei Alpine - in der WEC!

Mick Schumacher kehrt zurück ins Renncockpit. Allerdings nicht in der Formel 1, sondern in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Der französische Hersteller Alpine bestätigte den Sohn von Michael Schumacher am Mittwoch als einen von sechs Fahrern für sein Programm in der Saison 2024.

Schumacher wird für Alpine in der Hypercar-Klasse und damit in der Königsklasse der WEC an den Start gehen. Zum Rennkalender gehört auch das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans. "Für mich beginnt mit Alpine in der Hypercar-Klasse ein neues Kapitel. Das Auto ist beeindruckend und ich kann es kaum erwarten loszulegen", sagt Schumacher.

Der Wechsel des 24-Jährigen, der nach zwei Jahren sein Formel-1-Cockpit bei Haas verloren hatte und in dieser Saison Ersatzfahrer bei Mercedes ist, stand schon länger im Raum. Im Oktober hatte er erstmals das LMDh-Auto von Alpine getestet.

"Ich bin in Formelautos groß geworden. Ein Auto mit geschlossenem Cockpit und abgedeckten Rädern zu fahren, ist eine tolle Möglichkeit, meine fahrerischen Fähigkeiten zu verbessern", sagt Schumacher, der froh ist, im kommenden Jahr nicht mehr nur die Ersatzbank drücken zu müssen.

"Ich habe die Rennen in diesem Jahr schmerzlich vermisst, das habe ich seit meiner Kindheit am liebsten gemacht, und es war manchmal schwer, den anderen Fahrern auf der Strecke zuzusehen", sagt Schumacher. "Der Langstreckensport ist eine neue Herausforderung für mich und ich bin mir sicher, dass wir mit Alpine im nächsten Jahr tolle Momente erleben werden."

Alpine-Motorsportchef Bruno Famin ist überzeugt, dass Schumacher mit seiner Erfahrung aus der Formel 1 einen wichtigen Beitrag zum Programm in der Hypercar-Klasse leisten kann. "Es ist zwar sein erster Ausflug in den Langstreckensport, aber seine Begeisterung für das Projekt und sein Wille, bei uns mitzumachen, sind spürbar. Ich bin mir sicher, dass er eine echte Bereicherung sein wird", so der Franzose.

Schumacher wird 2024 ein vielbeschäftigter Mann sein. Neben seinem WEC-Engagement für Alpine bleibt er Ersatzfahrer für Mercedes in der Formel 1. "Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Mick Schumacher seine Rolle als Ersatzfahrer 2024 behalten wird", teilte Mercedes auf 'X' (ehemals Twitter) mit. "Wir freuen uns, dass Mick neben seiner neuen Herausforderung in der WEC auch in der kommenden Saison einen Beitrag für unser Team leisten wird."

Ein solches Szenario mit einem Doppelprogramm als Stammfahrer in der WEC und Ersatzfahrer in der Formel 1 hatte sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff gewünscht. "Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller es ihm ermöglicht, bei uns Ersatzfahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich behalten", hatte der Österreicher im Zuge der Spekulationen um ein Engagement Schumachers bei Alpine gesagt.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.