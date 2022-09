Mick Schumacher: Fast ohne Training praktisch aufgeschmissen

Audio-Player laden

Ein Elektronikdefekt am Freitag, am Samstag noch eine kaputte Kupplung: Mick Schumacher hat auch am zweiten Formel-1-Fahrtag beim Italien-Grand-Prix 2022 in Monza viel Fahrzeit eingebüßt und kam vor dem Qualifying auf gerade mal 17 Runden im Haas VF-22 - zu wenige, um gut auf das Zeitfahren vorbereitet zu sein. Ergebnis: Platz 20 in der Qualifikation bei zwei Sekunden Rückstand.

Vielleicht aber wäre Schumachers Ergebnis anders ausgefallen, hätte er sich nicht bei seinem finalen Versuch in Q1 auf der Anfahrt zur ersten Schikane verbremst und damit seine Runde ruiniert. Dieser Fehler sei "höchstwahrscheinlich" der fehlenden Fahrpraxis zuzuschreiben, sagt Schumacher auf Nachfrage bei 'Sky'.

"Ich meine, der Unterschied an Geschwindigkeiten in dem Fall ist halt schon immens, und dann hat man halt gar keine Referenzpunkte. Und ich möchte dann auch irgendwie nicht langsam fahren, dementsprechend versuche ich dann halt auch, später zu bremsen, und in dem Fall war es halt einfach zu spät."

Über das Resultat sei er "natürlich nicht allzu happy", er habe aber den Eindruck, "noch das Beste aus der Situation, in der wir gerade drin sind, gemacht" zu haben. "Es war eben sehr wenig Streckenzeit, und das ist an so einem Wochenende natürlich nicht schön", sagt Schumacher.

Aus P20 im Qualifying wird noch Startplatz 17

Der Deutsche ist obendrein einer von mehreren Fahrern, die nach dem Einsatz überzähliger Antriebskomponenten noch strafversetzt werden in der Startaufstellung. Bei Schumacher ergaben ein neuer Motor sowie ein neues Getriebe plus 15 Plätze. Weil andere Fahrer aber nach ganz hinten versetzt werden, rückt Schumacher noch auf P17 auf.

Fotostrecke: Das Wichtigste zum Formel-1-Samstag in Monza!

Was ausgehend davon möglich sein wird für ihn und Haas? Schumacher erwartet ein "schwieriges" Rennen. "Ich freue mich aber auch darauf, weil ich hoffentlich ein paar Runden am Stück fahren und dementsprechend wieder ein bisschen über das Auto lernen kann. Und dann schauen wir einfach, was wir machen können."

Zumindest mit dem Schwesterauto von Kevin Magnussen, der im Qualifying P19 belegte und am Sonntag wohl von P16 direkt vor Schumacher losfährt, habe Haas wichtige Trainingsdaten gesammelt. "Und die Longrun-Pace sah eigentlich gar nicht so schlecht aus", sagt Schumacher. "Dementsprechend werden wir dann am Sonntag schauen, wo wir dann sind."

Was Teamchef Steiner dazu sagt

Teamchef Günther Steiner sieht es ähnlich, und er hat nach dem Samstag in Monza nicht viele Worte übrig: Es sei "kein fantastischer Tag" gewesen für Haas. "Wir müssen uns jetzt sammeln und auf einen besseren Sonntag hoffen. Sehr viel mehr gibt es wirklich nicht zu sagen."

Schumacher wiederum sagt noch etwas, nämlich, dass er nach den diversen technischen Defekten an diesem Wochenende kein Fingerzeigen betreiben wolle: "Sowas passiert, niemand ist schuld daran. Unterm Strich gewinnen wir und verlieren wir gemeinsam. Aber weil ich keine Longruns absolviert habe, müssen wir im Rennen wohl etwas improvisieren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.