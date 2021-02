Mick Schumacher: Langjähriger Schumi-Sponsor zurück in der F1

Mit Mick Schumacher kehrt 2021 auch ein langjähriger Sponsor seines Vaters Michael in die Formel 1 zurück. Das Logo der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) prangte schon 1996 auf dem Helm des späteren Rekordweltmeisters und wird nun auch Nachwuchstalent Mick auf seinem Weg in die Königsklasse begleiten.

"Damit wird die einzigartige Partnerschaft, die vor 25 Jahren zwischen Michael Schumacher und der DVAG startete, in die nächste Generation getragen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Das Unternehmen unterstützt Mick seit Beginn seiner Formel-Karriere. Mit ihm den nächsten Schritt zu gehen, sei "eine Selbstverständlichkeit".

Der Formel-1-Rookie betont: "Es berührt mich zu wissen, dass der Name Schumacher mit der DVAG nun seit einem Vierteljahrhundert in enger Freundschaft verbunden ist. Ich bin stolz darauf, dass nun ich es bin, den die DVAG in der Formel 1 unterstützt."

Robert Peil, Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung, verweist auf die Vorbildfunktion, die Mick Schumacher erfüllt: "Mit seiner extremen Leistungsbereitschaft, seinem Willen zu lernen, aber auch seiner Bodenständigkeit verkörpert er Werte, die auch seinen Vater und uns seit mehr als zwei Jahrzehnten verbinden."

"Wir wünschen Mick bei seinem Start in die Formel-1-Karriere viel Erfolg und freuen uns heute schon darauf, mit ihm gemeinsam Erfolge feiern zu können", sagt Peil weiter. Optisch wird die Verbindung vor allem auf Schumis Kappe präsent sein.

Mit Bildmaterial von DVAG.