Mick Schumacher: Nach Krankheit auf dem Weg der Besserung

Die Ehrung seines Vaters Michael Schumacher mit dem Staatspreis von Nordrhein-Westfalen musste Mick Schumacher am Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen leider verpassen, einem Start des Deutschen beim Formel-1-Rennen in Frankreich an diesem Wochenende scheint aber nichts im Weg zu stehen.

Zwar saß er neben Lewis Hamilton als einziger Fahrer mit Maske in der Pressekonferenz, doch gesundheitlich scheint Schumacher einsatzbereit zu sein. "Ich wollte nicht krank dort sitzen", erklärt er sein Fehlen bei der Auszeichnung seines Vaters, "aber ich bin froh, dass es mir heute schon besser geht", sagt er am Donnerstag.

Körperlich wird er in Frankreich in Bestform sein müssen, denn an allen drei Fahrtagen werden Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erwartet. "Ich denke, dass ich damit zurechtkommen werde", meint er und blickt auf erfolgreiche Wochen zurück.

In Silverstone hatte der Deutsche seine ersten Formel-1-Punkte geholt, in Spielberg legte er mit Platz sechs noch einmal eine Schippe drauf. Schumacher hat seinen Punktebann gebrochen und will die Erfolgsserie auch in Le Castellet fortsetzen - dem letzten Rennen vor dem großen Update von Haas.

Trotz der fehlenden Entwicklung konnte der amerikanische Rennstall zuletzt gute Leistungen zeigen. "Wir verbessern unser Set-up an jedem Wochenende und kommen näher an Alpine ran. Und das ist auch unser Ziel", sagt er.

Einen anderen Ansatz verfolge Schumacher aber nicht, wie er betont. "Es geht einfach darum, konstant zu sein. Und wir starten immer gleich mit einem guten Set-up. Ich hatte eine gute Session, und das wollen wir hier auch haben."

Einer, den die jüngsten Erfolge von Schumacher sehr freuen, ist Sebastian Vettel. Der Landsmann ist ein guter Freund des Haas-Piloten und wünscht ihm daher immer eine Menge Erfolg. Er weiß, dass Schumacher es bis zu seinem Durchbruch schwer hatte.

"Er hatte vielleicht einen unglücklichen Saisonstart. Es braucht nur ein paar Rennen und dann stehst du in der Kritik. Ich denke aber nicht, dass diese gerechtfertigt war", meint der Aston-Martin-Pilot. "Ich weiß, wie viel er investiert und wie hart er arbeitet."

Vettel sieht Schumacher "auf dem richtigen Weg" und freut sich, dass dieser nun die Ergebnisse einfährt, "die er auch verdient".

"Und ich hoffe für ihn, dass das Auto weiterhin stark genug sein wird, damit er zeigen kann, zu was er in der Lage ist."

