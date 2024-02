Mika Häkkinen: "Max hat das Talent, um der Beste aller Zeiten zu werden"

Max Verstappen eilt aktuell von Rekord zu Rekord. Nachdem der Niederländer zuletzt dreimal in Folge Weltmeister wurde, geht er zwangsläufig auch 2024 wieder als Favorit in die neue Formel-1-Saison. Doch Mika Häkkinen warnt davor, ihm bereits vor dem ersten Test zum vierten Titel zu gratulieren.

Im Gespräch mit Bild erklärt der zweimalige Weltmeister: "Wie oft gab es schon Teams und Fahrer, die, noch bevor die erste Runde beim Test gefahren wurde, als sicherer Weltmeister galten und es dann nicht wurden? Zu oft."

Auch er sei zwar "der Meinung, dass Red Bull und insbesondere Max Verstappen [2024] das Maß aller Dinge sein werden", stellt er klar, betont aber auch: "Man sollte ihnen nicht gefühlt die Trophäen überreichen, bevor auch nur ein Meter gefahren wurde."

Auch deshalb hält er es für verfrüht, darüber zu diskutieren, ob Verstappen eines Tages den Rekord von Michael Schumacher und Lewis Hamilton brechen und sogar acht WM-Titel gewinnen kann. Der Niederländer sei zwar "auf dem besten Weg", so Häkkinen.

"Aber auch da sollte man nicht zu voreilig sein. Was Max in den vergangenen Jahren erreicht hat, ist unglaublich. Aber um bei den WM-Titeln überhaupt gleichzuziehen, braucht er noch vier weitere. Max hat das Talent, um der Beste aller Zeiten zu werden, aber es liegt nicht nur an ihm", betont er.

Sebastian Vettel als warnendes Beispiel für Verstappen?

"Alles muss passen", erklärt Häkkinen und erinnert daran, dass es ohne ein entsprechend schnelles Auto und ein starkes Team nicht gehen werde. "Das war bei Lewis und Michael so. Deswegen konnten sie eine Ära prägen", betont er.

Auf die Frage, wer Verstappen und Red Bull 2024 gefährlich werden könne, nennt Häkkinen sein Ex-Team. "Ich erwarte viel von McLaren. Nachdem sie vergangenes Jahr einen katastrophalen Saisonstart hatten, haben sie sich sehr gut und vor allem konstant entwickelt", lobt er.

"Mit Lando Norris und Oscar Piastri haben sie neben Ferrari die wohl stärkste Fahrerpaarung", so der Finne, der mit McLaren 1998 und 1999 zweimal Weltmeister wurde. Seinen ersten Rennsieg feierte er selbst 1997 übrigens erst im Alter von 29 Jahren.

Verstappen hat mit gerade einmal 26 Jahren derweil bereits drei WM-Titel auf dem Konto. Der jüngste dreimalige Weltmeister in der Formel-1-Geschichte ist er damit allerdings nicht, denn Sebastian Vettel hatte mit 26 sogar schon vier Weltmeisterschaften gewonnen.

Das Beispiel Vettel zeigt allerdings auch, wie schnell eine Ära enden kann. Denn nachdem der Deutsche mit Red Bull zwischen 2010 und 2013 viermal in Serie Weltmeister geworden war, folgte bis zu seinem Rücktritt Ende 2022 kein weiterer Titelgewinn mehr.

Genau vor einem solchen Szenario warnt Häkkinen nun auch im Fall von Verstappen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.