Mike Krack: Leistungsdruck hat Lance Stroll in der Saison 2023 "stark belastet"

Lance Stroll stand 2023 im Schatten seines Teamkollegen Fernando Alonso. Zu Beginn der Saison kämpfte der Kanadier mit Verletzungen, die er sich bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte. Danach kam Stroll mit dem AMR23 nicht so gut zurecht wie Alonso. "Sie sind junge Athleten, das lastet auf ihnen", sagt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack.

Stroll sagt zwar, dass er "nie an sich gezweifelt hat", doch Teamchef Krack verrät nun, dass der zunehmende Druck und die Kontrolle durch Fans und Medien seinen Fahrer belasteten. "Man will Leistung bringen, und wenn die Leistung nicht den eigenen Erwartungen entspricht, ist das immer schwierig für alle."

Während Alonso im Laufe der Saison insgesamt achtmal auf dem Podium stand, kam Stroll nicht über einen vierten Platz beim Australien GP hinaus. Allerdings muss Krack auch anerkennen, dass Stroll die Durststrecke überwunden hat und zum Saisonende noch zwei fünfte Plätze einfahren konnte. "Ich bin wirklich froh, dass wir den Turnaround geschafft haben", sagt Krack.

"In all den Monaten und Wochen gab es viele Gespräche, und was ich wirklich bewundere, ist, dass wir als Team und auch Lance immer an unseren Prinzipien festgehalten, hart gearbeitet, zusammengearbeitet und aneinander geglaubt haben."

"Starkes Auto, aber durch Verletzungen behindert"

"Und das macht mich sehr stolz auf das Team", freut sich der Luxemburger. "Der ganze Druck, der auch von euch kam, hat wirklich auf Lance gelastet. Und dass er es dann so hinbekommen hat, wie er es mit dem Team zusammen geschafft hat, ich glaube, das hat uns für die Zukunft viel stärker gemacht."

Dass Stroll am Ende deutlich hinter seinem Teamkollegen lag, hatte vor allem mit dem Saisonstart zu tun. "Man darf nicht vergessen, dass er zu Beginn der Saison, als wir im Vergleich zur Konkurrenz ein wirklich starkes Auto hatten, durch Verletzungen gehandicapt war", so Krack. "Und dann, als das Auto etwas schlechter war, war er wieder besser in Form."

Grundsätzlich sei es nicht verkehrt, einen erfahrenen Formel-1-Weltmeister als Teamkollegen zu haben. "Genau wie das Team hat auch Lance viel von Fernando gelernt", sagt der Teamchef. "Und ich denke auch, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, man schaut immer, was der Teamkollege macht, wie er handelt oder sich verhält."

"Wir haben alle viel gelernt", sagt Krack, der nach einer starken Saison zuversichtlich in Richtung 2024 blickt. "Wir haben nicht versucht, Dinge zu erfinden, sondern uns wirklich an unsere Daten gehalten, uns an die Analyse gehalten und darauf aufbauend weitergearbeitet."

