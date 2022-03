Mike Krack: Liberty hat die Formel 1 auf ein neues Niveau gehoben

Audio-Player laden

Mit Mike Krack kehrt in dieser Formel-1-Saison ein alter Bekannter in die Königsklasse zurück. Anfang der 2000er Jahre begann der Luxemburger seine Formel-1-Karriere als Dateningenieur bei BMW-Sauber, später stieg er zum Chefingenieur auf. Nun kehrt er als Teamchef von Aston Martin in den Sport zurück.

In den Jahren, die Krack in anderen Rennserien verbrachte, hat sich die Formel 1 natürlich weiterentwickelt - und das in die richtige Richtung, wie der 49-Jährige findet. "Ich denke, es ist sehr positiv, was mit Liberty passiert ist", hält er fest.

"Denn wenn man sieht, wie die Fangemeinde und die Zuschauerzahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, ist das einfach unglaublich. Und ich denke, das ist vor allem der Verdienst von Liberty", lobt der Arbeit der neuen Eigentümer seit 2017.

Gemessen daran habe Liberty "bereits große Leistungen" erbracht, findet Krack und erwartet in Zukunft noch mehr. "Ja, es ist mehr auf die Show ausgerichtet. Aber ich glaube, das ist es, was der Zuschauer will. Und von diesem Standpunkt aus betrachtet, denke ich, dass sie einen fantastischen Job machen, um ehrlich zu sein."

