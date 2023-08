Mike Krack: Saison 2023 zeigt Aston Martins Grenzen auf

Aston Martin überraschte zu Beginn des Jahres 2023 mit Podiumsplätzen, nachdem das Team das Jahr 2022 auf einem mageren siebten Platz beendet hatte. Ein wiedererstarkter Fernando Alonso, der von Alpine zu Aston Martin wechselte, fuhr bisher sechsmal auf einen der ersten drei Plätze, obwohl das Team aus Silverstone gegen Ende des Saisonabschnitts vor der Sommerpause immer weiter zurückfiel.

Mercedes und Ferrari haben inzwischen Maßnahmen ergriffen, um Aston Martin in die Schranken zu weisen, während auch McLaren ein bemerkenswertes Fahrzeug-Upgrade vornahm, um sich fest in der Red-Bull-Verfolgergruppe zu etablieren.

Jetzt gibt es offene Fragen zu den jüngsten Upgrades von Aston Martin, denn es wird vermutet, dass das Team seinen Frontflügel aufgrund einer FIA-Bestimmung zu flexiblen Flügeln ändern musste. Im Ergebnis musste Aston Martin Mercedes im Kampf um den zweiten Platz ziehen lassen und spürt nun im Kampf um Platz 3 Ferrari im Nacken. Die Scuderia liegt nur noch fünf Punkte zurück, wenn die zweite Saisonhälfte in den niederländischen Dünen von Zandvoort beginnt.

Während sich die anfängliche Begeisterung über Astons Trendwende gelegt hat, ist Alonso immer noch der Meinung, dass die erste Hälfte der Saison 2023 für das Team "unglaublich" war. Krack räumt jedoch ein, dass das Team noch einen weiten Weg vor sich hat, um in der gleichen Liga wie Mercedes und Ferrari zu spielen, die beide zu Beginn des Jahres unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.

Krack: "Noch ein langer Weg vor uns"

"Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir haben erst einen Schritt gemacht", sagt Krack in einem Interview mit 'Autosport', einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Der Fortschritt wird nicht linear sein. Es wird Momente geben, in denen man über sich hinauswächst, wie zu Beginn des Jahres. Aber man wird auch Momente haben, in denen man unterdurchschnittlich abschneidet, einfach weil man auch davon beeinflusst wird, wie andere Leute abschneiden, worauf man selbst keinen Einfluss hat."

"Es ist also wichtig, dass man auf sich selbst schaut und Fortschritte erkennt. Und das wird nicht immer zu einer höheren Platzierung führen. Es ist fair zu sagen, dass wir einen Schritt gemacht haben. Aber wir wissen auch, dass wir ein paar Schritte mehr machen müssen, um mit Teams wie Ferrari, Mercedes und Red Bull mithalten zu können."

Was die Handicapregel damit zu tun hat

Ein Faktor, der Aston Martins Bewerbung für 2023 begünstigt hat, ist die Aerodynamik-Testbeschränkung (ATR) der Formel 1, die die Teams entweder benachteiligt oder ihnen hilft, indem sie Windkanalzeiten und CFD-Versuche auf der Grundlage der Konstrukteurs-WM des Vorjahres vergibt, was den am schlechtesten platzierten Teams bei ihrem Versuch aufzuholen Auftrieb gibt.

Am 1. Juli 2022, als die Tabelle für die zweite Jahreshälfte neu erstellt wurde, lag Aston Martin auf dem achten Platz und erhielt damit 105 Prozent des Basisniveaus an Entwicklungszeit, verglichen mit 70 Prozent für Red Bull, 75 Prozent für Ferrari und 80 Prozent für Mercedes.

Aston Martin verbesserte sich gegen Ende der Meisterschaft nur um eine Position, wobei die siebte Endposition immer noch 100 Prozent für die ersten sechs Monate des Jahres 2023 entsprach. Nach einer hervorragenden ersten Saisonhälfte lag Aston Martin bis zum 1. Juli auf dem dritten Platz, nur knapp hinter Mercedes, was die Entwicklungszeit für den Rest des Jahres 2023 auf 80 Prozent reduziert.

Die kommenden Monate werden daher eine härtere Prüfung für das Team aus Silverstone darstellen, das seinem effizienten Ruf gerecht werden muss, den es sich in den Tagen der Geldknappheit von Force India und Racing Point aufgebaut hat.

Was die nächsten wichtigen Schritte sind

Aston Martin hat sich seit der Übernahme durch Lawrence Stroll jedoch sprunghaft weiterentwickelt und allmählich mit dem Umzug in sein neues, hochmodernes Hauptquartier in Silverstone begonnen. Das Team hat auch die Mittel und die Attraktivität gewonnen, um Toptalente von konkurrierenden Teams abzuwerben, wie den Technischen Direktor Dan Fallows von Red Bull und seinen Stellvertreter Eric Blandin, der von Mercedes kam.

Die weitere Optimierung und Verbesserung der Gesamtstruktur und Methodik bleibt für Krack eine Priorität, um langfristig ein echtes Spitzenteam zu werden: "Kontinuität, Entwicklung des Teams, Entwicklung der Tools, Entwicklung der Prozesse", fasst Krack die nächsten Schritte zusammen.

"Wir sind immer noch dabei, einen Teil unserer Organisation umzugestalten, um Bereiche zu identifizieren, in denen wir besser werden können, damit wir die Feuerkraft haben, die wir brauchen, wenn eine Regeländerung ansteht oder wir schnell reagieren müssen."

"Man muss sich realistische Ziele setzen. Aber das ist auch der Grund, warum man Leute wie Dan und Eric hat. Sie haben so viel Erfahrung, dass sie wissen, was machbar ist und was nicht." Er fügt hinzu: "Wir sind noch nicht am Ziel. Ja, das Auto war zu Beginn der Saison sehr gut, aber andere haben jetzt aufgeholt. Das zeigt uns auch sehr schnell unsere Grenzen auf."

"Es gibt Teams, die immer an der Spitze sind, und das müssen wir erst einmal zeigen, bevor wir über 100 Rennen oder Fünfjahrespläne sprechen. Wir sind kein Spitzenteam. Man muss sein Team erst entwickeln, um in dieser Liga zu spielen. Wir sind nicht auf diesem Niveau."

Neues Personal darf nicht zu viel kosten

Die Abwerbung von Toptalenten von Red Bull und Mercedes wird dazu beitragen, die Lücke zu schließen, aber sich nur auf teure externe Mitarbeiter zu verlassen, ist angesichts des Kostendrucks in der Formel 1 keine nachhaltige Strategie. Dessen ist sich das Team wohl bewusst.

"Ich denke, man braucht erfahrene Leute an der Spitze. Aber es müssen nicht unbedingt die Superstars mit den großen Scheckbüchern sein", betont Krack. "Ich denke, es ist wichtig, dass, wenn wir eine nachhaltige Zukunft für unser Team aufbauen wollen, das Wachstum von der Basis kommen muss. Mit den Absolventen, den besten Leuten von den Universitäten. Hier liegt die Zukunft. Mit den großen Scheckbüchern kann man sich kurzfristigen Erfolg kaufen, aber keinen nachhaltigen."

Krack räumt ein, dass es "keine Wunderlösung" gebe, um das dominierende Red-Bull-Team einzuholen, abgesehen davon, dass man versuchen müsse, die Arbeitsweise des Teams in jeder einzelnen Abteilung schrittweise zu verbessern: "Es gibt kein Wunder", sagt er. "Zunächst einmal haben sie einen herausragenden Fahrer, den wir auch haben."

"Letztendlich sieht man, dass sie ein Auto haben, das in allen Bereichen nur ein kleines bisschen besser ist, und die Summe all dieser kleinen Verbesserungen macht den Unterschied aus. Ich würde es hassen, wenn sie alle Rennen gewinnen würden, aber sie sind auf dem besten Weg dorthin. Also lasst uns versuchen, so viel wie möglich zu stören!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.