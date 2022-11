Mike Krack, Sebastian Vettel & der Jägermeister

Audio-Player laden

Sebastian Vettel hat am Sonntag in Abu Dhabi seine letzte Runde in der Formel 1 gedreht. Bei seinem 299. Grand-Prix-Start fuhr der Heppenheimer noch einmal in die Top 10 und schloss eine atemberaubende Karriere nach Maß ab, obwohl mit der Strategie noch etwas mehr drin gewesen wäre.

Doch vor allem neben der Strecke war Vettel ein gefragter Mann in Abu Dhabi. Jeder wollte noch einmal ein letztes Interview mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister, und trotz seines Abschieds aus der Königsklasse nahm der Deutsche nach dem Rennen wie gewohnt am Ingenieurs-Meeting von Aston Martin teil, als würde er die Formel 1 nie verlassen.

"Das ist Professionalität", lobt Teamchef Mike Krack. "Er kam natürlich ein bisschen zu spät, weil er die ganzen Medienaufgaben hat. Aber er ist jetzt wirklich seine Sachen durchgegangen, hat genau beschrieben, was das Auto gemacht hat und dann gab es noch ein paar Worte zum Nachdenken."

Krack: "Es roch nicht besonders gut!

"Und auch ein Glas von dem, was er da trinkt, Jägermeister oder so etwas", fügt Krack schmunzelnd hinzu. "Es roch nicht besonders gut! Aber er hat das wirklich durchgezogen, viele Fahrer hätten das einfach nicht gemacht."

"Ich werde mit Matt [Bishop, Pressechef des Aston-Martin-Teams; Anm. d. Red.] darüber sprechen müssen, dass wir uns in Zukunft 15 Minuten später um die Medien kümmern müssen, weil ich dadurch immer die letzten fünf Minuten verpasse!", ärgert sich der Aston-Martin-Teamchef zudem.

Krack: Vettel "mehr als 100 Prozent" bei der Sache

Gleichzeitig erklärt Krack, wie professionell sich Vettel während des gesamten Wochenendes verhalten hat: "Ich weiß nicht, wie er es besser hätte machen können. Ich meine, wenn man sich ansieht, wie viel Ablenkung es gab, vom ersten Moment an, und schon in Brasilien, und im Rennen davor hieß es schon Abschied, Abschied, Abschied. Und es wurde immer mehr."

"Aber jedes Mal, wenn er im Auto saß, war er voll bei der Sache. Ich würde sagen, sogar mehr als 100 Prozent. Das Qualifying war das beste Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob Sie in Q2 gesehen haben, wie er in seiner schnellsten Runde um andere Autos herumfuhr, das war wirklich sehr beeindruckend."

"Und die Art und Weise, wie er dabei war oder wie er es geschafft hat, das hochklassige Fahren von der Ablenkung durch die Verabschiedung zu trennen, war wirklich vorbildlich. Ich meine, das hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein."

Krack über Vettel-Comeback: Nur unter einer Bedingung!

Dass Sebastian Vettel immer noch gut genug wäre, um noch ein paar Jahre in der Formel 1 dranzuhängen, steht außer Frage. Er selbst hat noch keine ganz konkreten Pläne, wie seine Zukunft aussehen wird und ob er noch einmal in die Formel 1 zurückkehrt, wenn auch vielleicht eher in einer Managementposition.

Für seinen Teamchef Mike Krack wäre nur Eines wichtig, sollte Vettel wieder in die Königsklasse kommen: "Ich hoffe, wenn er zurückkommt, können wir zusammenarbeiten!"

"Wir sollten niemals nie sagen. Aber ich denke, Sebastian hat seine Entscheidung sorgfältig getroffen", so Krack. "Und er hört nicht wegen irgendwelcher Frustrationen oder so etwas auf, es war eine sehr bewusste Entscheidung."

