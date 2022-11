Mike Krack: So komplex ist das Finanzreglement der Formel 1

Audio-Player laden

Das Aston-Martin-Formel-1-Team wurde aufgrund von insgesamt zwölf Verfahrensfehlern gegen das Finanzreglement in der Saison 2021 mit einer Geldstrafe von 450.000 US-Dollar belegt. Das gab die FIA am Freitag des Wochenendes in Mexiko bekannt.

Bei den zwölf Punkten geht es unter anderem um die Zuordnung von Kosten für den Bau der neuen Fabrik, den neuen Formel-1-Simulator, Windkanalgebühren, einen Unterschriftsbonus für einen namentlich nicht genannten neuen Mitarbeiter oder auch die Bemessung von Kosten für übertragbare Komponenten, Catering oder gebrauchte Möbelstücke.

Die FIA anerkennt als mildernde Umstände unter anderem, dass Aston Martin insgesamt dennoch unter der Grenze geblieben ist, während der Untersuchung voll kooperiert hat, keinerlei Beweise für absichtlichen Betrug vorliegen und nicht versucht wurde, durch das Vertuschen von Kosten sportliche Vorteile zu gewinnen.

Krack: "Einigung nicht zu unserem Gunsten"

Teamchef Mike Krack rechtfertigt die insgesamt zwölf Ungereimtheiten damit, dass das Finanzreglement wesentlich komplexer ist, als es Außenstehende vielleicht vermuten würden. Dabei gibt er zu, dass Reglement selbst gelesen, aber nicht alles verstanden zu haben, wofür letztendlich jedoch die Finanzexperten bei Aston Martin zuständig sind.

"Das Regelwerk, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal durchgelesen habt, ist wirklich ein Thema", sagt er. "Und da geht es darum, wie interpretieren wir das Reglement? Und da gab es verschiedene Punkte, wo wir es so gesehen haben, aber es im Endeffekt die FIA anders gesehen hat."

"Man hat das dann auch diskutiert, aber da kam man nicht zu einer Einigung, oder sagen wir, wir kamen zu einer Einigung, aber nicht zu unseren Gunsten. Und wir mussten dann einräumen, dass wir es in Zukunft anders machen müssen", so Krack.

Auf die Frage, ob er das Regelwerk selbst gelesen hat, stellt Krack klar: "Natürlich! Ich glaube, es wäre schon gut, wenn ich es gelesen hätte. Ich habe es auch gelesen, aber ich habe nicht alles verstanden, dass muss ich auch ganz ehrlich sagen. [Natürlich haben wir eigene Finanzexperten], aber man muss natürlich auch ein bisschen wissen, worum es geht."

