Mike Krack: Waren uns nicht sicher, dass Alonso wirklich verlängert

Fernando Alonso hat seinen Vertrag mit Aston Martin bis 2026 verlängert - und das relativ früh. Obwohl es potenziell noch freie Plätze bei Topteams wie Mercedes oder Red Bull gibt und der zweimalige Weltmeister als Kandidat galt, machte er nach dem Formel-1-Rennen in Japan Nägel mit Köpfen und verlängerte seinen Vertrag mit seinem aktuellen Team.

Dabei war sich Teamchef Mike Krack nicht sicher, ob der Spanier wirklich beim Team bleiben würde. Das habe aber weniger mit einem möglichen Wechsel zu einem anderen Team zu tun gehabt als mit der Frage, ob Alonso überhaupt in der Formel 1 weitermachen möchte. "Nein, ich war nicht überzeugt", gibt Krack zu.

"Als Fernando zu uns kam, war er sehr klar darin, dass der Kalender und die Reisen eine Menge Energie kosten, vor allem wenn man die Dinge so angeht wie er", erklärt er. "Es gibt keine 99 Prozent. Und darum saugt es dich bei diesem Kalender komplett aus."

"Ich glaube, er hat ganz oft gesagt, dass es kein Leben gibt: Entweder bist du zu 100 Prozent drin oder nicht", so Krack. "Und bei ihm sieht man, dass es nur 100 Prozent gibt, und wenn er sagt, dass es kein Leben abseits gibt, dann stimmt das. Und daher hatte ich ein paar Bedenken, dass er Nein sagen würde."

"Aber ich war sehr glücklich zu sehen, dass er die Formel 1 mehr liebt als ein Privatleben", lacht er.

Dass Alonso hingegen zu einem anderen Team gehen könnte, diese Sorge hatte Krack nie: "Fernando steht zu seinen Worten", betont er. "Er hat uns immer gesagt, was er nach außen kommuniziert, ist das, was er auch nach innen kommuniziert."

"Er hat gesagt: 'Ich muss das erst mit mir selbst besprechen und ich möchte entscheiden, ob ich weitermachen möchte. Und wenn ich weitermachen möchte, möchte ich zuerst mit Aston Martin sprechen.' Und genau das ist auch passiert", unterstreicht Krack.

"Es gab eine frühe Vereinbarung, und es war wirklich schön zu sehen, dass sich alle an das gehalten haben, was sie gesagt haben."

Krack: Alonso glaubt an langfristiges Projekt

Aston Martin war die große Überraschung der Formel-1-Saison 2023 und hatte über den Winter einen enormen Sprung gemacht, der Alonso vor allem in der Frühphase mehrfach auf das Podium führte. 2024 begann hingegen nicht ganz so stark und brachte dem Spanier noch kein Podium. Doch Krack sagt, dass es Alonso bei seiner Verlängerung nicht um kurzfristigen Erfolg ging.

Stattdessen ging es eher um den Glauben an das Projekt als Ganzes. Teameigner Lawrence Stroll investiert eine Menge und will das Team ganz nach vorne bringen - und Alonso, der gerne ein drittes Mal Weltmeister werden würde, glaubt daran.

"Am Ende des Tages hat er sich langfristig entschieden, und nicht für 2024", sagt Krack, der mit Werksunterstützung von Honda ab 2026 eine große Chance sieht. "Ich glaube, das Projekt ist glaubhaft, die Ziele sind klar. Und er möchte einfach ein Teil davon sein, weil er daran glaubt, denke ich."

Alonso hat den Willen auch mit über 40 noch

Wenn die neue Formel-1-Ära 2026 beginnt, wird Alonso bereits 44 Jahre alt sein und damit der älteste Fahrer seit vielen, vielen Jahren. Damit einher gehen natürlich einige Fragezeichen über die körperliche Verfassung - vor allem bei 24 Rennen. Doch Krack betont, dass es bei älteren Fahrern eigentlich selten um Körperliches geht, wenn sie leistungstechnisch abbauen oder aufhören.

"Es ist das Verlangen", unterstreicht er. Und das sei bei Alonso noch vorhanden: "Was wir hier haben, ist das Verlangen, die absolute Leidenschaft und sogar die Wut, zu gewinnen, was viele Fahrer in dieser Phase ihrer Karriere nicht haben."

Er verweist auf eine Aussage von Ex-Pilot David Coulthard: "Fahrer werden vielleicht irgendwann selbstgefällig, weil sie gewonnen haben, sie haben einen gewissen Reichtum", sagt er. "Und hier haben wir jemanden, der nur daran interessiert ist, gut zu sein und zu gewinnen, und ich denke, das wird alles überwinden."

Stroll wahrscheinlich weiterhin gesetzt

Mit Fernando Alonso für 2025 gesetzt, gibt es bei Aston Martin noch ein freies Cockpit - oder gibt es das wirklich? Denn Lance Stroll gilt als Sohn des Eigentümers ohnehin als gesetzt, auch wenn bei ihm keine klassischen Vertragsverlängerungen verkündet werden.

Und laut Krack soll das auch so bleiben: "Wir wissen, dass Aston Martin das Zuhause von Lance ist", sagt er. "Das ganze Projekt drehte sich immer um ihn. Wir wollen Kontinuität. Ich habe immer gesagt, dass das sehr wichtig ist. Schauen wir mal in den kommenden Wochen."

