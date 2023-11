Missglückte Premiere: Erstes Vegas-Training dauert nur zehn Minuten!

Das erste Freie Training der Formel 1 in Las Vegas hat mit einem Fiasko für den Promoter geendet. Denn schon nach zehn Minuten wurden rote Flaggen gezeigt, und aus Sicherheitsgründen konnte die Session nicht fortgesetzt werden.

Eine Blamage für Promoter Liberty Media, der die ganze Stadt wochenlang auf die Formel 1 heiß gemacht und die Stimmung angeheizt hatte. Und möglicherweise eine Folge der schlampigen Vorbereitung, nach Problemen mit dem üblichen Prozedere der Streckenabnahme durch FIA-Rennleiter Niels Wittich.

Ursache für den Abbruch der Session war ein Problem am Ferrari von Carlos Sainz, dessen Fahrzeug offenbar auf einem Kanaldeckel beschädigt wurde. Zunächst wurden rote Flaggen gezeigt, das Training anschließend ganz für beendet erklärt.

"Wir haben nur gehört, dass es ein Thema mit der Strecke gibt", erklärt McLaren-CEO Zak Brown in einem ersten Interview mit Sky.

Was war der Grund für die lange Unterbrechung?

Es waren noch keine zehn Minuten gefahren, da rollte Carlos Sainz auf seiner fünften Runde aus. Der Ferrari-Pilot blieb auf dem Strip vor einem der Casinos stehen. Allerdings nicht, um eine Runde Blackjack zu zocken, sondern weil sein Auto den Geist aufgab. Bitter, denn gerade auf einer neuen Strecke fehlt jede Minute Training doppelt.

Sky-Experte Karun Chandhok merkt an: "Wenn man es positiv sehen will: Wenn du schon ein Training verlierst, dann am liebsten gleich das erste. Weil sich die Strecke so stark weiterentwickeln wird, dass im zweiten und dritten Training ganz andere Bedingungen herrschen werden."

